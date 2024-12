Marquinho receberá 25 moradias populares com apoio de Zeca Dirceu e governo Lula

A cidade de Marquinho, no Paraná, será contemplada com a construção de 25 moradias populares pelo programa Minha Casa, Minha Vida, graças ao apoio do deputado federal Zeca Dirceu. O parlamentar articulou junto ao governo federal o montante de R$ 3,2 milhões para viabilizar as obras, dos quais R$ 325 mil já foram empenhados.

“Essa é uma vitória importante para Marquinho e para o Paraná. O investimento em moradias populares não é apenas uma questão de infraestrutura, mas de justiça social”, destacou Zeca Dirceu.

Os recursos destinados ao município são provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS SUB 50), voltado para cidades com até 50 mil habitantes. A iniciativa reafirma o compromisso do governo do presidente Lula com a garantia de moradia digna para a população de baixa renda.

Continua após a publicidade

De acordo com Zeca Dirceu, o programa Minha Casa, Minha Vida já alcançou a marca de mais de um milhão de moradias contratadas em todo o país. “Com o esforço conjunto do governo federal estamos avançando para atingir a meta de dois milhões de unidades habitacionais até 2026. Isso mostra que o Brasil está retomando o caminho do desenvolvimento”, concluiu o deputado.