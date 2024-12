Ribeirão Claro recebe recursos do Governo Federal para reciclagem

Sete projetos do Paraná foram selecionados pelo Governo Federal para receber recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes. O investimento de R$ 21 milhões será destinado à construção de barracões de reciclagem, pátios de compostagem, aquisição de equipamentos e adequação de áreas de transbordo e unidades de tratamento de resíduos da construção civil.

Os municípios beneficiados incluem Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), Ribeirão Claro (Norte Pioneiro), Borrazópolis, Campo Largo, Cascavel, Ivaiporã e Marechal Cândido Rondon. A estimativa é que as intervenções impactem diretamente mais de 700 mil paranaenses. As obras começam em 2025 e devem ser concluídas em até três anos.

Os recursos são a fundo perdido, ou seja, não precisam ser devolvidos. A coordenadora de Saneamento Ambiental e Economia Circular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), Isabella Tioqueta, ressaltou que os municípios que tinham projetos prontos e com as certidões em dia conseguiram acessar o financiamento. Tioqueta também destacou que a redução dos resíduos em aterros traz benefícios para a saúde e para o meio ambiente.

Além dos projetos no Paraná, o Ministério das Cidades vai investir mais de R$ 703 milhões em iniciativas semelhantes em todo o Brasil. A expectativa é que cerca de 60 cooperativas ou associações de catadores sejam mobilizadas, gerando mais de 33 mil empregos diretos e indiretos.

Esses projetos fazem parte de uma estratégia nacional para melhorar a gestão dos resíduos sólidos, incentivar a reciclagem e promover a sustentabilidade, beneficiando tanto o meio ambiente quanto as comunidades envolvidas.