Santana do Itararé vai distribuir brinquedos para as crianças nesta terça-feira

Nesta terça-feira (24), a prefeitura de Santana do Itararé realizará uma atividade especial em prol do Natal para as crianças do município. De acordo com a programação, brinquedos de diversão estarão disponíveis para todas as crianças, além da entrega de presentes.

A partir das 16h00 desta terça-feira, no Barracão Coberto na Praça Central do município, estarão disponíveis diversos brinquedos de diversão para as crianças da cidade. Entre os brinquedos, tobogã, piscina de bolinhas, futebol de sabão e pula-pula são as maiores atrações para a criançada.

Os brinquedos estarão disponíveis para todas as crianças do município até às 21h00. Além dos brinquedos disponíveis, às 20h00 começará a entrega de brinquedos e presentes para as crianças.

Em uma publicação nas redes sociais, a prefeitura do município deseja a todos um Feliz Natal. “Desejamos a todos um Natal repleto de amor, esperança e solidariedade”, diz a publicação.