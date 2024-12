Prestação de contas de Zé Izac é interrompida após confusão na Câmara de Vereadores

Na manhã desta segunda-feira (23), uma Sessão Extraordinária de Prestação de Contas, na Câmara Municipal dos Vereadores de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, resultou em uma confusão após os vereadores da oposição à gestão atual indagarem o atual prefeito do município sobre aquisições realizadas com dinheiro público que, segundo os vereadores, aparentam ser aquisições privadas para benefício próprio.

De acordo com informações coletadas exclusivamente pela reportagem da Folha, a Sessão Extraordinária teve início com o objetivo principal de que o prefeito deveria prestar contas de algumas aquisições realizadas no ano de 2022 que, segundo os vereadores do município, possuem características de aquisições para uso próprio. Porém, a Sessão, que teve início ainda na manhã desta segunda-feira, precisou ser interrompida e, consequentemente adiada por conta de uma discussão vinda da parte do prefeito.

Conforme explica o vereador Reinaldo de Oliveira Amador Oliveira, mais conhecido como Naldo Motorista, a discussão começou quando ele teve a palavra e indagou o prefeito, que começou a desviar o assunto. “Eu perguntei sobre o que eram aquelas compras e ele começou a mudar de assunto. Eu chamei a atenção dele para que respondesse a minha pergunta, que era o objetivo real da Sessão”, explicou o vereador.

Indagado sobre estas aquisições que, segundo os vereadores, aparentam não ser para serviços públicos, o atual prefeito do município, José de Jesus Izac, mais conhecido como Zé Isac, começou a discutir com os vereadores com um tom de menosprezo em relação à oposição. “Quando chamei a atenção dele para que me respondesse, ele começou a nos agredir verbalmente, menosprezando a oposição presente durante a Sessão. Sem contar que ainda assim, não respondeu aos questionamentos”, afirmou o vereador.

Indagado sobre estes itens, o prefeito se dirigiu ao vereador tratando-o com falta de respeito, menosprezando seu trabalho. “Ele falou com o respeito comigo, dizendo que não iria fazer palco para vereador, como se eu fosse um palhaço ali no meio”, disse Naldo indignado com a situação.

Ainda segundo Reinaldo, entre os itens listados nas aquisições que não obtiveram explicações do atual prefeito do município, desde 2022, roupas como camisetas, calças e até mesmo cuecas estão na lista. “Se fosse uma grande quantidade, poderíamos dizer que foi comprado para alguma instituição do município, mas são três ou quatro peças, o que nos leva a crer que não foi comprado para uso público”, comentou o vereador.

Contudo, a situação tornou-se mais tensa com os diálogos entre os vereadores e o atual prefeito. “O prefeito e o vereador começaram a discutir durante a Sessão, o que deixou o clima ainda mais tenso. Com isso, eu decidi que seria melhor me retirar da Sessão”, comentou o vereador Gilson Egídio.

A discussão acabou tomando proporções maiores e acabou sendo interrompida. “A discussão foi ficando mais intensa e acabamos tendo que interromper a Sessão. Foram 10 minutos de interrupção, mas acabou que quase nenhum vereador voltou para a Sessão”, comentou o vereador Reginaldo.

Segundo explicações, após a breve interrupção para que os ânimos durante a Sessão fossem acalmados, apenas três vereadores voltaram para a Sessão. Com isso, a Sessão teve de ser adiada e será realizada no dia 27 de dezembro para que as contas do município sejam prestadas de acordo com as exigências dos vereadores.

Já vereador Marco Antônio, o Teló do Benerando, que é presidente da Câmara, não soube explicar porque a sessão não foi transmitida ao vivo, como é de costume, nem o porquê de não ter controlado a situação. “Aconteceu apenas um problema ali, mas nada demais. A Sessão será remarcada e faremos a prestação de Contas”, afirmou à reportagem.