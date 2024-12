Itaipu entrega benfeitorias em estradas rurais em Novo Itacolomi (PR)

A Itaipu Binacional entregou, na última sexta-feira (20), a obra de regularização do leito e pavimentação asfáltica de parte de duas estradas rurais na região de Novo Itacolomi, no Norte do Paraná. O investimento foi de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 1.425.000,00 proveniente do Programa Itaipu Mais que Energia e R$ 75 mil de contrapartida do município.

As novas estradas, com 6 metros de largura, facilitarão o acesso de veículos como ônibus e caminhões, melhorando o transporte da população e também da produção. Além disso, reduzirão a erosão na região do Rio Bom.

Receberam benfeitorias a estrada de ligação entre a rodovia PR-170 e a divisa ao leste com o município de Rio Bom, conhecida como estrada “São Sebastião do Rodeio”, e a estrada de ligação entre a região central do município e os distritos rurais, conhecida como “Estrada dos 300 Alqueires”.

O Programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às políticas do Governo Federal, reúne iniciativas que vão da preservação ambiental ao apoio a projetos sociais, sempre com o objetivo de promover o bem-estar das comunidades e o desenvolvimento regional sustentável.