Jovens paranaenses viram protagonistas de suas histórias com o apoio transformador da Gerar

Geração de emprego, renda e promoção da igualdade social. Esses são os pilares da Gerar - Geração de Emprego e Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, organização social que cria e implementa projetos de sustentabilidade social no Paraná. Na edição do programa Assembleia Entrevista, da TV Assembleia, que estreia hoje, Francisco Essert, presidente do Conselho Diretor da Gerar, fala sobre as ações e iniciativas da instituição, fundada há mais de duas décadas, destacando a importância da inclusão e geração de renda.

Durante a entrevista, que já está no ar no canal aberto 10.2 – do Poder Legislativo, ele destaca que a missão da instituição é promover o desenvolvimento o social, através de ações educacionais, para que as pessoas sejam protagonistas de suas histórias, criando uma sociedade mais justa e um planeta sustentável. Mais de 40 mil vidas já foram impactadas pelos projetos sociais da organização; que também garantiu empregos para cerca de 10 mil jovens. Ele lembra que ao lado de Heloisa Arns – superintendente da Gerar, em 2003, criou a organização sem fins lucrativos que, hoje, é referência no país.

Segundo Essert, um dos projetos (o Aprova) é voltado para alunos de 14 a 18 anos, da rede pública estadual, que enfrentam dificuldades de aprendizagem ou desejam retomar os estudos para concluir a educação básica, visando ingressar no ensino superior e promover seu desenvolvimento pessoal. São também oferecidas aulas gratuitas de informática para indivíduos sem acesso à internet, proporcionando habilidades básicas para utilizar as ferramentas essenciais no ambiente corporativo. Essa iniciativa é chamada de Cidadania Digital.

Outro projeto, o Florescer, tem como objetivo atender diversas necessidades de grupos sociais em situação de vulnerabilidade. Em 2021, por exemplo, eles colaboraram com a Associação Amigas da Mama (AAMA) para apoiar mulheres que enfrentam câncer de mama, buscando fortalecê-las durante esse momento delicado. A entidade mantém os seguintes projetos: Gerar Esquenta, Mega, Gerar Estágios e Aprendiz Gerar, além do Aprova, Cidadania Digital e Florescer. A Gerar recebeu, em 2002, o selo ODS, em reconhecimento aos projetos e iniciativas que apoiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Eles foram estabelecidos pela Assembleia Geral da ONU em setembro de 2015, quando o Brasil se comprometeu a implementar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.