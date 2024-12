Santanenses se revoltam após trenzinho da prefeitura ser flagrado em Salto do itararé

Na noite da última quinta-feira (19), um vídeo publicado nas redes sociais gerou uma grande revolta nos moradores de Santana do Itararé. O Trem da Alegria Municipal, foi filmado prestando serviço em um município vizinho, Salto do Itararé. A revolta principal foi pelo motivo de que, para o município de Santana do Itararé, a prefeitura informou que o veículo estaria sem condições de uso e, para o município de Salto do Itararé, o veículo foi “emprestado”.

Diversos moradores, inclusive nomes renomados no município, comentaram sobre a situação, que gerou grande revolta entre os moradores. De acordo com informações extraoficiais, a prefeitura de Santana do Itararé não estava disponibilizando o veículo para as crianças do município utilizar com a afirmativa de que o mesmo estaria em condições precárias, e não poderia ser utilizado para passear com as crianças.

Porém, a revolta começou quando, na última quinta-feira, o prefeito do município, José de Jesus Izac, publicou em suas redes sociais, um vídeo que mostra o Trem da Alegria funcionando em perfeito estado na cidade de Salto do Itararé. A publicação deu no que falar. Moradores indignados com a atitude buscaram respostas sobre como o trem estaria funcionando em outra cidade se no município que o trem pertence, não poderia.

Em entrevista com a reportagem, um dos moradores, que preferiu não apresentar sua identidade, comentou sobre o assunto. “Isso já aconteceu várias vezes aqui no município. Já pedimos para que ele não fizesse tal coisa e desse prioridade para os moradores daqui, mas ele não nos escuta e também não nos dá satisfação do que está acontecendo”, comentou o morador, que também é um funcionário público do município.

Segundo ele, o episódio de negação ao município, aconteceu recentemente. “Há algum tempo atrás, uma escola pediu para a prefeitura o Trem emprestado para um passeio com os alunos, e o prefeito disse que ele estava em condições precárias e que não poderia ser utilizado. Isso faz apenas alguns dias e, ontem, o Trem estava lá em Salto”, comentou o morador indignado com a situação.

Além disso, a revolta começou a se espalhar no município com mensagens de que a prefeitura de Santana do Itararé estaria sendo paga, de maneira não oficial, para “emprestar” o veículo para a prefeitura de Salto do Itararé. Com isso, a reportagem da Folha entrou em contato com o prefeito Paulo Sérgio Fragoso da Silva, de Salto do Itararé, que afirmou ser uma negociação oficial, e que estava dentro das leis.

“Realmente o Trem da Alegria pertence à prefeitura de Santana do Itararé, mas, segundo as Leis, existe a possibilidade de que as prefeituras emprestem este tipo de veículo, desde que haja o pagamento de uma taxa. E foi o que fizemos. Pagamos a taxa e a prefeitura enviou o Trem para nós”, afirmou o prefeito.

Contudo, apesar das relações internas com os moradores não apontarem satisfação em Santana do Itararé, a negociação de empréstimo, através do pagamento da taxa, do Trem da Alegria, não apresenta irregularidades, segundo as falas do prefeito de Salto do Itararé, Paulo Sérgio Fragoso da Silva.