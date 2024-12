Polícia Rodoviária apreende carregamento de drogas em carro furtado no Norte Pioneiro

Carro com carregamento de maconha apreendido no Norte Pioneiro. Foto: PRF

Na manhã desta sexta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de maconha, incluindo a variedade mais potente de entorpecente, conhecida como Skank, em um veículo roubado na BR-369, na cidade de Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná.

A ação foi registrada pela PRF por volta das 10h30, quando a equipe abordou um Nissan Kicks, de cor branca e com placas falsas. O veículo estava sendo conduzido por um homem de 52 anos que, segundo as informações, é da cidade de Ibiporã.

Durante a vistoria do veículo, os policiais encontraram diversos fardos de maconha e uma quantidade significativa de Skank, uma droga sintética com efeitos mais potentes e nocivos. A pesagem do entorpecente não foi divulgada, mas, segundo as imagens divulgadas, foram apreendidos diversos fardos.

Além disso, os policiais confirmaram que o veículo, no qual foram encontradas as drogas, havia sido furtado na cidade de São Paulo no mês de julho deste ano. Dados os fatos, o condutor confessou ter pegado o veículo já carregado com a droga em Ibiporã e que seu destino final era São Paulo.

Frente a isso, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, para a Polícia Civil de Andirá. Contudo, o veículo, fruto de roubo, será restituído ao seu legítimo proprietário.