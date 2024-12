Homem é executado com vários tiros no Norte Pioneiro

Um homem foi morto com vários tiros na noite desta quarta-feira (18). O crime foi registrado no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo registrada na Rua São Paulo. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os agentes encontraram a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que prestava atendimento a um homem ferido. Em contato com os socorristas, os policiais foram informados que a vítima foi atingida por cerca de nove tiros, não resistiu e veio a óbito.

Segundo relatos de populares, dois homens em uma motocicleta passaram pela rua e realizaram diversos disparos contra a vítima. Durante a fuga, a corrente da moto dos suspeitos caiu fazendo com que eles abandonassem a mesma e seguissem a pé.

Frente aos fatos, o local do crime foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para realização da perícia e recolher o corpo da vítima.

O crime deve ser investigado.