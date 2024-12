Zeca Dirceu destina R$ 40 mil para fortalecer feirantes e pequenos produtores de São Miguel do Iguaçu

O município de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, recebeu R$ 40 mil em emendas parlamentares do deputado federal Zeca Dirceu. O recurso será utilizado na aquisição de kits de barracas para feirantes, kits de sonorização de ambientes e notebooks, beneficiando artesãos e pequenos produtores locais. A medida busca fortalecer a economia solidária e melhorar as condições de trabalho e organização dos pequenos negócios da região.

"Nosso mandato tem o compromisso de apoiar as pessoas que fazem a diferença na economia local, como os pequenos produtores e artesãos. Essa emenda é mais um passo para garantir que eles tenham as ferramentas necessárias para crescer e levar seus produtos à comunidade com dignidade e qualidade", destacou Zeca Dirceu.

A iniciativa foi viabilizada por Gelson de Souza, presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em São Miguel do Iguaçu, que solicitou o recurso junto ao parlamentar. A execução do projeto ficará a cargo da prefeitura, responsável pela licitação para a compra dos itens. Após a aquisição, a Secretaria de Indústria e Comércio será a responsável por coordenar a entrega dos materiais à associação de feirantes e pequenos produtores.

"Esse recurso também é um reconhecimento à força do trabalhador local, que, mesmo diante das dificuldades, segue produzindo e inovando. Tenho certeza de que os kits de barracas, sonorização e notebooks farão a diferença na organização e no sucesso das feiras e eventos", concluiu Zeca Dirceu.