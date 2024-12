Zeca Dirceu e Eduardo Pimentel debatem novos projetos prioritários para Curitiba

O deputado Zeca Dirceu (PT) e o prefeito eleito Eduardo Pimentel (PSD) conversaram nesta segunda-feira (16), sobre novos projetos prioritários para Curitiba que podem receber apoio do governo Lula (PT) a partir de 2025. "Curitiba foi contemplada no Novo PAC com uma série de projetos, principalmente na área de mobilidade urbana, e vamos trabalhar juntos para que o governo do presidente Lula ajude ainda mais a capital de todos os paranaenses", disse Zeca Dirceu no final do encontro no gabinete de Pimentel no Palácio 29 de Março.

"O prefeito sabe que a eleição é um momento no calendário político e o presidente Lula sempre fez questão de destacar que as ações e investimentos do governo federal não olham para o partido ou posição política e ideológica dos prefeitos. Basta conferir o volume de investimentos, sem precedentes, na maioria das cidades brasileiras", destacou Zeca Dirceu.

Até o momento, o Novo PAC aprovou a construção de 304 moradias pelo Minha Casa Minha Vida, uma creche, um posto de saúde, uma área esportiva e repassou, através do BNDES, R$ 380 milhões para compra de 54 ônibus elétricos. "Pelo Novo PAC, Curitiba tem ainda selecionadas quatro grandes obras de mobilidade urbana como a implementação da Linha Verde, reformas e construções de novos terminais urbanos e extensão das canaletas do BRT nos eixos norte/sul e leste/oeste com novos terminais", disse o deputado.

Continua após a publicidade

Junto com São José dos Pinhais, foram selecionadas novas obras de drenagem no Rio Palmital para contenção de desastres, alagamentos e outras intempéries desta ordem. "Podemos avançar nos projetos de drenagem, na área do meio ambiente e habitação popular. O governo está preparando um plano nacional de segurança e o Ministério da Saúde tem investimentos e projetos para garantir a qualidade dos serviços de saúde pública", disse.

Zeca Dirceu também destacou a proposta de Pimentel de estender o passe livre no transporte urbano aos trabalhadores desempregados, lembrou que mais de 100 cidades já implantaram a tarifa zero e que algumas cidades estão implantando a gratuidade de forma progressiva por segmentos e categorias (idosos, estudantes, policiais, carteiros, pessoas com deficiência e acompanhantes, usuários do SUS) e nos finais de semana, principalmente aos domingos. "Curitiba é referência e pode avançar ainda mais com um transporte urbano eficiente com a implantação dos corredores de BRTs e a extensão do passe livre para mais segmentos", disse.