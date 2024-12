Itaipu assina convênio para implantação de parque em Ibiporã (PR)

A Itaipu Binacional assinou na terça-feira (17) um convênio para a implantação dos Parque dos Tucanos, em Ibiporã (PR), no Norte do Estado. A Binacional vai investir R$ 15 milhões no projeto, com contrapartida de R$ 7,8 milhões do município.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou que o investimento está alinhado com a missão da empresa. “A Itaipu, além de produzir energia de qualidade e a baixo custo, tem como missão a política socioambiental. Um parque como este protege o meio ambiente, promove a educação ambiental e reduz a emissão de resíduos, alinhando-se perfeitamente com nossa política.”

O prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, informou que o projeto do Parque dos Tucanos já está pronto e licitado e a empresa vencedora da licitação é região. “A população pode esperar um ambiente acolhedor e agradável, que trará uma valorização significativa para nossa cidade.”

O Projeto Parque Municipal dos Tucanos em Ibiporã inclui a construção de dois lagos paisagísticos no Córrego Água dos Tucanos. O projeto respeita as espécies nativas da Mata Atlântica e inclui um Jardim de Mel com plantas que atraem abelhas sem ferrão, ajudando a repovoar a fauna local.

O objetivo é criar um espaço de lazer sustentável, melhorando a qualidade de vida e a biodiversidade. Localizado na área urbana de Ibiporã, o parque beneficiará cerca de 50 mil moradores e poderá ser usado por toda a população da Grande Londrina, que tem mais de 1 milhão de habitantes.

O projeto está programado para ser concluído no final de 2026.

Participaram do evento o diretor financeiro executivo da Itaipu, André Pepitone, e demais autoridades locais.