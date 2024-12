Traiano e Curi recebem candidatos aprovados no concurso da Assembleia Legislativa

Entre os destaques do ano, estão a criação do Código Estadual da Mulher Paranaense e a participação de Mabel Canto e Cristina Silvestri (PV) no V Fórum Internacional Mulher Mariposa

POLÍTICA PARANAENSE Há 1 dia Em NOTÍCIAS DA ALEP Bancada feminina da ALEP alcança avanços significativos para os Direitos das Mulheres Entre os destaques do ano, estão a criação do Código Estadual da Mulher Paranaense e a participação de Mabel Canto e Cristina Silvestri (PV) no V Fórum Internacional Mulher Mariposa

Ao todo são 314 emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA). Temas foram elaborados pela equipe técnica com apoio de lideranças de todas as regiões.

NOVAS EMENDAS Há 1 dia Em NOTÍCIAS DA ALEP Deputada Maria Victoria (PP) apresenta emendas para primeira infância, doenças raras, infraestrutura e inovação Ao todo são 314 emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA). Temas foram elaborados pela equipe técnica com apoio de lideranças de todas as regiões.