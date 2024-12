Entidades de Pato Branco recebem R$ 150 mil de emendas do deputado Zeca Dirceu

O governo federal repassou R$ 150 mil para seis entidades de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, referentes às emendas apresentadas pelo deputado Zeca Dirceu (PT). "São recursos que garantem iniciativas que atendem à população em várias áreas, incluindo esporte e proteção animal", disse Zeca Dirceu que atendeu as demandas apresentadas pela presidente da APP-Sindicato, Diuliana Baratto e pelo arquiteto Assis Anhaia.

Entre as entidades atendidas estão: ONG Anjos Protetores (R$ 20.000,00), Associação dos Tenistas de Pato Branco (R$ 20.000,00), Associação Missão Vida Nova - SOS Vida Nova (R$ 20.000,00), Grupo Hip Hop (R$ 20.000,00), Projeto Patinhas (R$ 35.000,00) e ACB/projeto na Fundabem (R$ 35.000,00).

Os recursos serão utilizados para promover atividades esportivas para crianças e adolescentes de diversos bairros e também para ações voltadas à causa animal, como programas de castração. "Os recursos são fundamentais para o desenvolvimento social e esportivo da comunidade. Agradecemos ao deputado Zeca Dirceu pela atenção às demandas e pela parceria com Pato Branco”, afirmou a professora Diuliana Baratto.

Com os pagamentos já efetivados na conta da prefeitura, as entidades agora poderão planejar suas atividades e projetos com mais segurança e recursos adequados.

Entidades

A ONG Anjos Protetores atua na proteção, defesa e acolhimento de animais é reconhecida como utilidade pública estadual e integra o Conselho Estadual dos Direitos dos Animais.

A Associação dos Tenistas de Pato Branco coordena o projeto “Tênis para a Vida” que já atendeu centenas de crianças e jovens de escolas públicas ou em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, 60 crianças participam das atividades nos bairros Menino Deus e Santo Antônio com aulas de tênis, acompanhamento e acolhimento.“Queremos ampliar o alcance do projeto para que mais jovens experimentem os benefícios e valores que o tênis proporciona”, disse o presidente da entidade, Caetano Lorenzetti.

A Missão SOS Vida, fundada em 1994, atua no acolhimento e cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade, afetadas pela dependência química e moradores de rua. Com sede em Pato Branco, a entidade estendeu suas atividades às cidades Chopinzinho e Xanxerê, e oferece uma nova perspectiva de vida fundamentada na espiritualidade católica e reintegração social.

O projeto Patinhas do Futuro incentiva a prática do futsal feminino. O grupo de hip-hop é formado por 18 dançarinos do grupo base e 45 da categoria infantil. A Fundabem (Fundação Patobranquense do Bem Estar) atende 150 crianças e adolescentes, de 7 a 15 anos, em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, em período de contraturno escolar.