Eleito prefeito, deputado Douglas Fabrício (CDN) se despede da Assembleia após cinco mandatos

Após mais de 6.500 dias, o deputado Douglas Fabrício deixará sua cadeira no legislativo estadual para assumir o cargo de gestor municipal. Eleito prefeito de Campo Mourão com 27.781 votos, encerra um longo ciclo na Assembleia Legislativa do Paraná, iniciado em 2006. Estava em seu quinto mandato consecutivo, sendo o deputado com mais reeleições na região.

“Conseguir ter um mandato é muito difícil, e eu consegui cinco. E tem deputado com mais mandatos ainda. São pessoas que fizeram muito pelo Paraná. E eu aprendi muito aqui dentro da Assembleia Legislativa”, afirmou o parlamentar. Em seu último discurso no Plenário, no início de dezembro, Fabrício contabilizou: “Foram 6.521 dias, 931 semanas, 217 meses; bastante tempo para o cara, que foi limpador de chão, ficar aqui nesta Casa do povo.”

Nascido em Roncador, João Douglas Fabrício iniciou sua jornada trabalhando como zelador na loja Rei do Pano em sua cidade natal. Depois, foi garçom de lanchonete, vendedor em lotérica, auxiliar em escritório de contabilidade, estagiário na Caixa Econômica Federal e funcionário do Banco do Brasil. Formado em Administração, trabalhou por 12 anos na Cooperativa Agropecuária Mourãoense (COAMO), onde exerceu diversas funções. Também foi professor de graduação e pós-graduação na Felicam (Unespar) e no Imep/Campo Mourão.

“Estou saindo daqui muito realizado, porque foram várias leis que nós apresentamos ao longo desse período, e muitos projetos vão continuar tramitando aqui, que vão ajudar o Paraná. Fico com a alegria de ter aprendido, de ter feito projetos e de ter conseguido recursos aprovados no orçamento para mudar e melhorar a vida de muita gente”, afirmou.

Entre centenas de projetos de lei apresentados, o parlamentar destaca, em seu perfil, a criação do Programa de Combate ao Bullying nas escolas públicas e privadas do Paraná; a proibição de taxa de material escolar de uso coletivo em escolas privadas, amplamente utilizada em ações do Procon; a regulamentação do esporte eletrônico, com o reconhecimento de seus praticantes como atletas; e a Lei Estadual de Liberdade Econômica, destinada a desburocratizar o exercício da atividade empresarial no Estado, que ajudou a reduzir o tempo de abertura de empresas, contribuindo para um ambiente favorável ao empreendedor e, consequentemente, para a geração de empregos nos municípios paranaenses.

“A ciência mais importante, no meu entendimento, é a ciência da política. Aqui se transformam vidas. Você pode ter o maior conhecimento, pode ser um grande médico, um advogado importante, um grande empresário. Todos são importantes para a sociedade, mas as decisões são tomadas pela política. Então, boas pessoas na política tomam boas decisões, e essas decisões melhoram a vida de todos”, disse Fabrício.

Douglas Fabrício também foi secretário de Esporte e Turismo do Paraná entre 2015 e 2018, onde alcançou conquistas relevantes, como a regulamentação da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e a criação das Arenas Multiuso, além do investimento e fomento do paradesporto.

Dr. Leônidas (CDN) deverá assumir a vaga de Douglas Fabrício. A alteração na composição do Legislativo ocorrerá em janeiro, quando os parlamentares eleitos assumirem o Executivo dos municípios, casos também de Tiago Amaral (PSD) e Marcel Micheletto (PL), em Londrina e Assis Chateaubriand, respectivamente.