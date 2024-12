Discussão por causa de cachorro termina com advogado morto no Norte Pioneiro

Um homem foi morto a tiros após se envolver em uma discussão por conta de um cachorro. O crime foi registrado no município de São Jerônimo da Serra, na região do Norte Pioneiro, na noite deste domingo (15)..

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volt adas 19h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo registrada na Avenida Augusto Lopes. Diante do chamado, os policiais foram até o local para averiguar a situação.

No local, foi constatado que um homem de 65 anos, que é advogado, havia sido morto a tiros. Em contato com uma mulher que se apresentou como esposa do atirador, esta passou a relatar que seu filho de 22 anos e a vítima estavam discutindo por conta de um cachorro, momento em que seu marido, um homem de 51 anos, se envolveu na briga e atirou três vezes contra a vítima pelas costas.

Continua após a publicidade

A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas nada pode fazer além de confirmar o óbito da vítima.

O suspeito e seu filho fugiram em uma caminhonete Frontier com placas de Tapejara, Rio Grande do Sul.

Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas informações sobre o paradeiro do suspeito.