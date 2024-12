Zeca Dirceu desponta como forte candidato ao Senado em confraternização com lideranças

Durante confraternização nesta sexta-feira,13, com lideranças, amigos e apoiadores em Umuarama, o deputado Zeca Dirceu recebeu importante apoio político que consolidou o seu nome como um dos principais líderes do Paraná para as eleições de 2026. O evento reuniu mais de 400 lideranças regionais, entre prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, empresários e dirigentes de entidades, e foi marcado por declarações de apoio ao nome de Zeca para o Senado Federal.

Entre os presentes, destacaram-se: o deputado estadual Professor Lemos, o prefeito eleito de Umuarama Fernando Scanavaca, o vice-prefeito eleito de Perobal José Luís Castro, o presidente do PT de Umuarama Edilson Gabriel, além de diretores de importantes instituições da região, como Milton Gaiari (Sociedade Rural de Umuarama), Fábio Loch (Levo Alimentos), João Jorge Helu (Hospital Cemil) e Luís França (Hospital Norospar).

Vereadores de várias cidades do noroeste paranaense também marcaram presença, como Priscila Teixeira e Rosy Anne Bertoco (Cruzeiro do Oeste), Toninho do Sindicato (Douradina), Édson Piramboia (Ivaté), Léa e Elzino (Icaraíma), Edu Farias (Altonia), Marcos Verdureiro e Dé Neves (Iporã), além de Sidinei Rafael (Perobal). Ex-prefeitos como Nilson Cardoso (Mariluz) e Tiago Albano (Moreira Sales) também participaram do encontro.

Força Regional

A vereadora Priscila Teixeira, reforçou a atuação de Zeca Dirceu como um exemplo de liderança municipalista, “Ter um deputado como Zeca Dirceu, sempre próximo e comprometido com os municípios, já faz toda a diferença. Imagine ter um senador com o mesmo espírito municipalista, algo praticamente inédito no Paraná, seria fundamental neste momento para fortalecer ainda mais as demandas locais e trazer avanços concretos para as nossas comunidades."

O prefeito eleito de Umuarama, Fernando Scanavaca, foi enfático em seu discurso, "A nossa região merece um representante no Senado. Zeca Dirceu é o nome que pode unir o Paraná e fortalecer o noroeste do estado. Tenho certeza de que, se ele conseguir a vaga, terá o apoio de toda a nossa região e será um grande senador para o estado."

O deputado estadual Professor Lemos também manifestou apoio irrestrito à liderança de Zeca, reforçando o entusiasmo das bases do partido, "Ontem, em Cascavel, tivemos outra grande festa. Por onde ando, o povo pede para Zeca ser presidente do PT do Paraná, pede para ele ser senador e até governador. E eu concordo com tudo isso. Se ele decidir continuar como deputado, faremos dele o mais votado do Paraná. Mas é claro que ele tem capacidade e respaldo para alçar voos maiores."

Já o presidente do PT de Umuarama, Edilson Gabriel, apontou que a liderança de Zeca é essencial para o futuro do partido e da sociedade, "Está na hora de alçar voos maiores. Seja como senador, seja como governador, Zeca está preparado para dar uma grande contribuição não apenas ao Partido dos Trabalhadores, mas a toda a sociedade."

Em sua fala, Zeca Dirceu agradeceu o apoio das lideranças e destacou seu compromisso com o desenvolvimento do estado:

"É emocionante ver esse apoio tão forte em Umuarama e em tantas cidades do Paraná. Isso só aumenta a minha responsabilidade de trabalhar cada vez mais pelo nosso estado. Se o caminho for o Senado, será com o mesmo empenho e dedicação que sempre guiaram minha trajetória. Nosso objetivo é construir um Paraná mais justo, mais desenvolvido e com mais oportunidades para todos."

A confraternização em Umuarama consolidou a força política de Zeca Dirceu e reforçou a unidade da região em torno de seu nome. O evento não apenas demonstrou a grande mobilização política, mas também deixou claro que Zeca desponta como um dos principais nomes do cenário político paranaense rumo a 2026.