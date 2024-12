Aprovados no concurso da ALEP participam de reunião na semana que vem

A Assembleia Legislativa do Paraná está convidando todos os aprovados no concurso público, mas, especialmente, os 39 candidatos relacionados no Anexo Único do Ato da Comissão Executiva nº 1864/2024, para participarem da solenidade, que acontece na terça-feira (17), às 9h30, quando serão apresentados os procedimentos para nomeação e entrega de documentos. A cerimônia, aberta aos familiares e todos os interessados, celebra mais uma importante etapa do processo de admissão no serviço público, e faz parte do conjunto de ações inovadoras e transparentes, voltadas a modernização da instituição.

Ao anunciar a solenidade, que marca a convocação dos 39 primeiros aprovados, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), destacou a importância do concurso, iniciativa inédita na história do Parlamento. Traiano reiterou que o certame foi realizado com total transparência, dando chancela ao processo de modernização implementado ao longo da última década, durante sua gestão. Na opinião dele, essa é mais uma etapa de um ciclo inovador e significativo para toda a sociedade paranaense, e, de forma muito especial, para os candidatos e a própria Assembleia Legislativa. O presidente acredita que a iniciativa permitiu a seleção de profissionais capacitados para auxiliar no funcionamento do órgão, e na elaboração e revisão de leis e políticas públicas.

O diretor de Pessoal da Assembleia, Bruno Perozin Garofani, frisou, igualmente, a importância desse novo momento, bem como, de todo o processo que envolve o concurso público. Ele explicou que estão sendo convocados os candidatos relacionados no Ato da Comissão Executiva nº 1864/2024 para que compareçam à solenidade de apresentação dos procedimentos para nomeação e entrega dos documentos, conforme previsto nos Editais nº 1/2024/2/2024 e 3/2024. O Ato está publicado no Diário Oficial nº 3.067, do dia 12 de dezembro de 2024. Os convocados vão ocupar vagas nas carreiras de Técnico Legislativo, Analista Legislativo e Procurador. Garofani informou também que no próximo ano novos aprovados serão convocados para dar início ao processo de admissão.

Os candidatos convocados vão receber um convite para a solenidade, que está sendo enviado pelo Cerimonial da Assembleia, através do número de WhatsApp informado no ato da inscrição para o concurso.

Editais estão disponibilizados no site

Conforme o Ato da Comissão Executiva, a entrega dos documentos pelos candidatos convocados deverá ser feita no período de 6 até 31 de janeiro de 2025, diretamente na Diretoria de Pessoal da Assembleia. Dúvidas podem ser esclarecidas no local, pelo telefone (41) 3350-4080 ou pelo e-mail: [email protected]. Quem têm dúvidas sobre os documentos que devem ser apresentados pode, ainda, conferir os editais disponíveis no site do Poder Legislativo no seguinte endereço: http://transparencia.assembleia.pr.leg.br/pessoal/concursos_publicos

Na sequência, os convocados deverão também realizar a avaliação de perícia médica e informar-se sobre os exames de saúde exigidos diretamente no Departamento de Perícia Médica (DEAP/SEAP), pelo telefone (41) 3883-6304 ou através do e-mail [email protected]

Depois de todos os requisitos iniciais atendidos, os candidatos tomarão posse, o que deve ocorrer em fevereiro de 2025, formalizando a entrada no serviço público. A posse será seguida do estágio probatório, um período em que o desempenho do novo servidor é avaliado para confirmar sua aptidão para o cargo.

Política de transparência

O concurso foi promovido pela Assembleia com a finalidade do preenchimento de 85 vagas, de níveis médio e superior. A maioria dos aprovados vai atuar como Analista Legislativo, carreira que abrange as funções de Desenvolvedor de Sistemas, Biblioteconomista, Administrador, Economista, Advogado, Contador, Jornalista, Analista de Rede, Revisor Legislativo e Engenheiro, conforme Edital de Concurso Público nº 02/2024.

Serão ainda preenchidas vagas de Técnico Legislativo, com os concursados exercendo as seguintes atividades: Técnico Legislativo-Legislativo, Técnico Legislativo-Administrativo, Técnico Legislativo-Suporte e Manutenção, Técnico Legislativo-Técnico em Contabilidade (Edital nº 03/2024). Também será preenchida uma vaga de Procurador-Classe 3. Para todos os postos, a carga horária é de 8 horas diárias.

O processo foi conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição responsável pela organização das provas. A realização do concurso foi anunciada em março do ano passado pela Comissão Executiva da Assembleia, que avaliou a importância da renovação do quadro funcional. De acordo com o Poder Legislativo, além dos concursos anteriores terem sido realizados há cerca de 40 anos, para áreas específicas, muitos servidores estão hoje próximos à aposentadoria. A iniciativa faz parte de uma série de medidas administrativas voltadas ao fortalecimento do quadro funcional e à consolidação de políticas de transparência adotadas pelo Parlamento estadual.