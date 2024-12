Zeca Dirceu destina R$ 200 mil em emenda para entidades sociais de Guarapuava

O deputado federal Zeca Dirceu destinou para o município de Guarapuava uma emenda no valor de R$ 200 mil que foi paga nesta quinta-feira, dia 12. O valor foi solicitado para atender a diversas entidades sociais do município que prestam importante assistência à população em diversas áreas.

Segundo o deputado, esses recursos são importantes e demostram a dedicação do parlamentar pela população do município. “O povo de Guarapuava pode continuar contando com o meu esforço e compromisso na luta para que mais investimentos cheguem para o desenvolvimento do município e melhoria da vida dos cidadãos”, afirma o deputado.

Para a vereadora Cris Wainer, que ajudou a articular os recursos junto ao deputado, o parlamentar tem demonstrado que está dedicado às causas do município. “Além de todos os investimentos conquistados pelo Zeca para área da saúde, chega agora este pagamento que as nossas entidades sociais tanto precisam”, agradeceu a vereadora.

O pedido foi feito ao deputado pela bancada do PT de Guarapuava, os mandatos das vereadoras Cris Wainer e Professora Terezinha e também do deputado estadual Dr. Antenor.

Para Dr. Antenor, esses recursos e todos os demais são sinal da força da articulação do Partido dos Trabalhadores pelo município. "Somos aqueles que estão na vivência do dia a dia ao lado do povo e agimos com essa força conjunta entre nossas vereadoras e deputados para que os investimentos necessários aconteçam, exemplo dessa emenda do deputado Zeca que chega para beneficiar os cidadãos atendidos por nossas entidades assistenciais", comemorou Dr. Antenor.