Sancionada lei que prevê monitoramento digital da glicemia em crianças e adolescentes com diabetes

RECEPÇÃO Há 8 horas Em NOTÍCIAS DA ALEP Aprovados no concurso da ALEP participam de reunião na semana que vem Cerimônia, aberta aos familiares e todos os interessados, celebra mais uma importante etapa do processo de admissão no serviço público, e faz parte do conjunto de ações inovadoras e transparentes, voltadas a modernização da instituição