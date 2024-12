Itaipu recebe comitiva da corporação chinesa Três Gargantas

A Itaipu Binacional recebeu segunda-feira (9) a visita de representantes da corporação chinesa Três Gargantas (China Three Gorges Corporation - CTG), proprietária da usina hidrelétrica de mesmo nome, acompanhados de representantes da subsidiária brasileira, CTG Brasil. A comitiva foi recebida no início da manhã pelo diretor técnico executivo da Itaipu, Renato Sacramento, e sua equipe, no Centro de Recepção de Visitantes (CRV). A delegação foi chefiada por Zeng Yi, vice-presidente da CTG Corporation, e Qin Guobin, presidente da CTG International Coroporation. Pela CTG Brasil, participaram o presidente interino, Zhang Jun, e o vice-presidente Comercial e Regulatório, Evandro Leite Vasconcelos.

Esta não é a primeira vez que representantes da CTG são recebidos na Itaipu. O diretor-geral brasileiro Enio Verri, recebeu a comitiva chinesa para um almoço e destacou que visitas anteriores dos colegas chineses inspiraram a construção da Três Gargantas. “A presença deles é fundamental para a troca de experiências, pois ambos inovamos em diferentes tecnologias. Além de uma saudável relação internacional, trata-se de uma troca técnica. Pretendemos visitá-los para conhecer suas inovações e, quem sabe, adotá-las em nossa usina.”

O vice-presidente da CTG, Zeng Yi, destacou que a integração entre a usina e o ambiente natural na Itaipu “é impressionante, com recursos naturais favoráveis que fazem a construção parecer uma unidade com a natureza”. Para ele, a manutenção da biodiversidade serve como referência.

A comitiva visitou a casa de força e a barragem da usina, e um dos destaques da visita foi a ida à cota 40, local onde o leito original do rio Paraná pode ser visto.

Acompanharam a visita da comitiva chinesa o assistente do diretor técnico Joni Madruga; a gerente executiva do Plano de Atualização Tecnológica (PAT), Renata de Biasi Ribeiro Tufaile; o superintendente de Engenharia, Bruno Marins Fontes; o superintendente de Obras, Rogério Piccoli Filho; o superintendente de Manutenção Marco Aurélio Siqueira Mauro; e o superintendente de Operação, Rodrigo Pimenta.