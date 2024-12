Estudante do Norte Pioneiro fala sobre seleção para o Ganhando o Mundo 2025

Com o fim do ano se aproximando, os estudantes da rede pública de ensino do Paraná começam a ficar ansiosos, especialmente aqueles que foram selecionados para participar do programa de intercâmbio internacional Ganhando o Mundo. O programa, que é uma iniciativa do Governo Estadual do Paraná, oferece oportunidades de intercâmbio para os estudantes, com o objetivo de ampliar seus horizontes acadêmicos e culturais.

Ficar ansioso para participar do Ganhando o Mundo 2025, faz parte da vida dos alunos selecionados neste ano. É o caso de José Consani Neto, jovem de 16 anos, estudante em Santana do Itararé, que vai para o Canadá e espera aproveitar ao máximo a oportunidade.

Com entusiasmo, o jovem contou à reportagem suas expectativas e, segundo ele, a oportunidade simboliza um passo gigantesco para ampliar seus conhecimentos culturais e aperfeiçoar seus aprendizados. “A expectativa é muito grande. Como se trata de um país diferente, tanto na língua quanto na cultura, espero que isso me traga um bom futuro”, comentou o jovem.

José espera aperfeiçoar seus aprendizados em língua inglesa, já que é a língua falada no país onde ficará durante o próximo ano letivo. “Quero aproveitar esse período para aperfeiçoar ainda mais o meu inglês, aproveitar as novas experiências e adquirir novos aprendizados”, acrescentou.

A expectativa e ansiedade de fazer parte de uma nova família, por mais que seja temporária, também acompanha José. “Espero que eu consiga ter uma boa relação com a minha futura família no Canadá”, disse entusiasmado.

O Ganhando o Mundo seleciona os alunos para participar do intercâmbio através das notas obtidas através das plataformas de estudo. As médias para ter chance de participar do programa, devem atingir, ao mínimo 8,0 e José conseguiu, em todas as atividades, mais de 9,0, o que representa seu verdadeiro esforço em participar do programa.

Na edição de 2025 do programa, o Ganhando o Mundo levará cerca de 20 estudantes da região para os países do Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e Irlanda.