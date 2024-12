Ponte sobre o Rio Perdido será reconstruída

O vereador reeleito Claudinei Lima (PT) agradeceu o deputado Zeca Dirceu (PT) por viabilizar os recursos para a reconstrução da ponte sobre o Rio Perdido entre Dom Tomás Balduíno e a Comunidade da Linha Guarani em Quedas do Iguaçu, cidade do centro-oeste do Paraná com 35 mil habitantes.

" O valor da reconstrução é de R$ 316 mil, recurso do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional do governo do presidente Lula. Eu agradeço o empenho dos servidores Valdemir Klein e do Renato Pinov por fazer esse trabalho de campo. Agradeço também ao deputado Zeca Dirceu essa articulação entre Quedas do Iguaçu e Brasília ", disse o vereador do PT.

Segundo Claudinei Lima, o dinheiro para a reconstrução da ponte já está depositado no Banco do Brasil de Quedas do Iguaçu e a prefeitura já notificou a empresa vencedora da licitação para dar início às obras. " Esse é um trabalho de resultados dos mandatos do PT na Câmara de Vereadores e na Câmara dos Deputados ", completou.