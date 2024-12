Deputados parabenizam e reconhecem o trabalho do presidente Ademar Traiano

A sessão plenária desta quarta-feira (11) encerrou o ano legislativo de 2024 e a gestão do presidente Ademar Luiz Traiano (PSD) à frente da Mesa Executiva da Assembleia. Eleito em 1982 como vereador do município de Santo Antônio do Sudoeste e em 1990 deputado estadual, o deputado Traiano assumiu a presidência da Assembleia Legislativa em 2015, cargo que ocupará pará até o início de fevereiro de 2025. A partir desta data, ele assumirá o comando da Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

No seu pronunciamento, durante a última sessão plenária de 2024, Traiano fez um relato da sua trajetória desde os tempos de menino, contando sobre a sua formação, os diversos trabalhos desenvolvidos e sua trajetória política. “Carrego como maior patrimônio os amigos que conheci ao longo destes 35 anos que aqui estou e o orgulho de minha família e dos meus filhos”, disse

O presidente Traiano, agradeceu a toda equipe de servidores da Assembleia “que, independente de função, nos momentos difíceis, sempre me ajudaram e por isso minha gratidão. Não carrego nada com orgulho, porque o orgulho está debaixo da terra e todos um dia vamos para lá. O que realmente vale, na verdade, são os amigos que deixamos, as amizades, a gratidão e o respeito que adquirimos. Que Deus nos dê saúde e possa nos iluminar mesmo diante das dificuldades”.

Ao final da sessão plenária, o presidente Traiano, emocionado, saudou e desejou sucesso para a nova Mesa Executiva, agradeceu novamente a todos os servidores com destaque para os diretores da Casa “que sempre estiveram ao meu lado, me apoiando e colaborando incansavelmente com esta Mesa Diretora”.

O deputado Gugu Bueno (PSD), eleito primeiro-secretário da nova Mesa Executiva para o biênio 2025/26, durante a sessão plenária, manifestou seu agradecimento pessoal. “Vossa Excelência me recebeu aqui nesta Casa de Leis quando aqui cheguei em 2020 na condição de suplente, me acolheu e me propiciou condições para que pudesse exercer o mandato na plenitude, o que me possibilitou a reeleição em 2022. Tenho certeza absoluta que a história que Vossa Excelência construiu na vida pública representando a população do Paraná é motivo de orgulho”.

Dentre as mais diversas manifestações de reconhecimento por todo trabalho desenvolvido nos cinco mandatos à frente da Assembleia Legislativa, o deputado Nelson Justus (União Brasil), que ocupou o mesmo cargo de presidente de 1º de fevereiro de 2007 até 1º de fevereiro 2011, pediu a palavra e declarou: “Presidente Traiano, missão cumprida”.

O deputado Pedro Paulo Bazana (PSD), que a partir de 2025, será o vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, também se manifestou, parabenizando o encerramento da gestão do deputado Ademar Traino (PSD) à frente da Mesa Executiva. “Quero agradecer a Vossa Excelência, deputado Traiano, que me acolheu quando aqui cheguei. Foi o primeiro contato que fiz e de imediato o senhor me recebeu muito solícito, e colocando-se sempre à disposição. Eu queria lhe parabenizar pelo trabalho e dizer que a caminhada continua. Estamos juntos. Parabéns”.

Ainda na última sessão plenária de 2024, o deputado Luis Corti (PSB) que foi reconduzido para a presidência da Comissão de Minas, Energia e Água para o próximo biênio, manifestou-se sobre a trajetória do deputado Ademar Traino nos 35 anos de mandato parlamentar. “O conheço desde quando representava o município de São Jorge do Oeste, eu então prefeito e sua Excelência no Governo e na Assembleia Legislativa o fazia com distinção. Sua estada contribuiu demais para que eu me tornasse prefeito reeleito daquela cidade com cerca de 70% dos votos. Quero reconhecer aqui que lhe devo o quanto o senhor fez pelo nosso município. Também dou reconhecimento público pela sua condição de liderança em cinco mandatos a capitanear esta Casa. Reconhecer as boas vindas e as condições que me destes pelas quais foi possível eu exercer o mandato de deputado. Fica aqui os meus votos de apreço e consideração pela distinta caminhada feita nesta Casa de Leis. Parabéns”.