Oncologia do Hospital Itamed recebe 500 litros de leite arrecados na Corrida pela Vida

O setor de Oncologia do Hospital Itamed recebeu, na sexta-feira, dia 05, a doação de 500 litros de leite arrecados na Corrida pela Vida, promovida pela Itaipu Binacional em novembro, para a conscientização quanto à prevenção dos cânceres de mama e próstata. A inscrição para a prova foi gratuita, mas os participantes foram convidados a fazerem uma contribuição voluntária ao projeto #caféoncofoz junto ao Rotary Club de Foz do Iguaçu – Nova Fronteira.

Foram arrecadados R$ 1.603 reais que, somados a uma doação do Rotary, possibilitaram a compra dos leites que serão destinados aos pacientes em tratamento oncológico, conforme orientação nutricional. Neste primeiro momento, foram entregues 250 litros e o restante virá nos próximos meses, devido a data de vencimento.

Segundo Jéssica Maris, da Divisão de Responsabilidade Social da Itaipu Binacional, a proposta do evento não era apenas a conscientização, mas ter uma causa a mais. “E aí surgiu a possibilidade de ajudar o #caféoncofoz, por meio do Rotary, e deu certo. A doação dos participantes foi voluntária e é bom sabermos o quanto conseguimos reunir”, destacou.

Thiago Gonçalves, presidente do Club Nova Fronteira, agradeceu a Binacional pela parceria. “Este é um segundo projeto que a Itaipu nos apoia, com foco nos pacientes atendidos aqui na Oncologia do Hospital. E isso é muito importante, pois demonstra um trabalho conjunto em prol de que mais precisa. Agradecemos a quem doou, especialmente a quem abriu as portas”, falou.