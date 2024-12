Caravana Natal Mágico chega em cidades da região nesta sexta-feira

A cada dia que se passa, uma das datas comemorativas mais esperadas por brasileiros e brasileiras de todo o país está cada vez mais perto. A ansiedade e expectativa para a chegada do Natal e suas tradições começam a tomar conta de muitas famílias. Cidades de diversas regiões começam a produzir e receber as maiores atrações natalinas para entreter seus cidadãos e, no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais do Paraná, uma das maiores atrações de Natal está prestes a chegar trazendo a magia do Natal e o espírito de união entre os moradores.

Nos dias 13 e 15 deste mês, a Caravana Natal Mágico, um projeto idealizado e apresentado pelo Ministério da Cultura, em parceria com a Agência Canal e Ministério da Cultura, Governo Federal- União e reconstrução, realizará apresentações gratuitas em duas cidades da região, sendo escolhidas as cidades de Sengés e Jaguariaíva para receber o espetáculo que marca a 16ª edição deste projeto.

Para a edição deste ano, a Caravana Natal Mágico preparou o espetáculo “O Poder das Palavras”, apresentado pelo Grupo Lanteri. A obra tem como principal objetivo divulgar o verdadeiro segredo para um Natal realmente mágico, afirmando que o segredo está no poder das palavras mágicas, como o amor, gentileza e respeito, servindo como um ensinamento para o público presente.

Continua após a publicidade

Além disso, a Caravana levará o Papai Noel para receber o público e tirar fotos. O evento também contará com a distribuição de bexigas personalizadas e com o cenário natalino instagramável.

As apresentações serão gratuitas e terão início a partir das 19h00. Já o Papai Noel, estará disponível para fotografias e visitas a partir das 18h00, para que o público possa aproveitar o evento com mais praticidade. Na cidade de Sengés, o evento acontecerá no dia 13 de dezembro, enquanto no dia 15, a cidade de Jaguariaíva receberá a Caravana.

O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura, com realização da Agência Canal e Ministério da Cultura, Governo Federal- União e reconstrução. A caravana tem patrocínio da Braspine, Neodent, e como apoiadores Rádio Mix FM Curitiba.