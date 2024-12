Criminosos se passam por funcionários da prefeitura e aplicam golpes em Tomazina

A prefeitura municipal de Tomazina, no Norte Pioneiro, publicou nesta terça-feira (10) uma nota de esclarecimento e alerta a população sobre golpistas que estão se passando por servidores do município.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, criminosos estão entrando em contato com moradores do município via Whatsapp e Telegram se passando por servidores da prefeitura. Em seguida, encaminham links ou mensagens para pagamento de dívidas tributárias.

A orientação para população é que, caso receba este conteúdo, não abra a mensagem nem clique em links para acabar não caindo em golpes.

A prefeitura ainda informa que em caso de dúvidas os moradores devem comparecer a sede da prefeitura ou entrar em contato via (43) 3563-1133. Caso receba alguma destas mensagens, o cidadão deve comunicar a Divisão Tributária através do telefone (43) 99633-1788.