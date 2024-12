Itaipu premia vencedores do Prêmio Inowatt

A Itaipu Binacional promoveu nesta quinta-feira (5) a entrega do Prêmio Inowatt, iniciativa que visa a estimular a inovação nas mais diversas áreas de atuação da empresa. Ao todo, foram apresentadas 128 ideias, das quais 17 se tornaram finalistas e nove foram premiadas.

A grande adesão dos colaboradores reflete as características da Itaipu, eleita entre as 20 empresas mais inovadoras do Brasil em 2024 pela equipe do MIT Technology Review Brasil.

O diretor administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha, destacou o pioneirismo da empresa: primeira hidrelétrica a ser construída no mundo com essas dimensões, tanto na barragem como nos equipamentos eletromecânicos; primeira a ter as áreas protegidas reconhecidas pela Unesco; primeira a ultrapassar os 100 milhões de megawatts/hora de produção anual; recordista mundial em produção acumulada; entre outros.

“Essas características de pioneirismo dão uma boa dimensão da capacidade que as equipes têm de melhorar a gestão da produção de energia e a gestão de suporte”, afirmou o diretor na cerimônia de entrega do prêmio, que ocorreu na margem paraguaia da usina.

O evento também contou com a presença dos diretores técnicos, Hugo Zarate (Paraguai) e Renato Sacramento (Brasil); do diretor jurídico, Luiz Fernando Delazzari; do diretor administrativo executivo, Justino Oscar Caballero; do diretor financeiro, Rafael Lara Valenzuela; e dos coordenadores da Universidade Corporativa Itaipu (responsável pela iniciativa), Gregorio José Chamorro Arguello (Paraguai) e André Luiz Romero de Oliveira (Brasil).

“O prêmio é resultado da união de esforços e de uma visão compartilhada entre as duas margens que se traduz em um verdadeiro convite aos colaboradores a buscar novas formas de aprimorar o que fazemos”, afirmou o coordenador Brasileiro da Universidade Corporativa, André Oliveira.

O prêmio Inowatt dá continuidade ao legado do prêmio Eureka, realizado até 2018. A inovação também se traduziu nos troféus entregues aos vencedores. Foram criados pela empresa Badu Design, de Curitiba, a partir de materiais descartados pela Itaipu. A confecção gerou renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Confira a lista dos vencedores:

Categoria Produção de Energia

Modalidade: Binacional

1º lugar - Aplicación de inteligencia artificial para automatización de las calibraciones de los equipos eléctricos y electrónicos utilizados en la Itaipú Binacional

Magin Horacio Benitez Recalde, Ricardo Tadashi Kobayashi, Rafael de Oliveira Barreto, Ana Elizabeth Corrales Zelaya

2º lugar - Adequação das Chaves Seccionadoras da GIS à NR10

Marcelo Luiz da Silva, Valdinei Pereira Ramos, Jose Sebastian Diaz Ocampos, Fabio Cleber dos Santos Alves

3º lugar - Assistente virtual para as equipes de operação da Itaipu

Andre Pagani Tochetto, Hilton Carlos Miranda Lessa

Categoria Social e Ambiental

Modalidade: Binacional

1º lugar - Aplicativo de Celular para Aviso de Inundações e Riscos a Jusante da Usina

Pablo Souza dos Santos

Modalidade: Margem direita (Paraguai)

1º lugar - Dosificación automática de coagulantes en la PTA/EBA1 Parque Lineal

Benitez Cabrera Guido Martin

Modalidade: Margem esquerda (Brasil)

1º lugar - Vias inteligentes e sustentáveis: proteção da Fauna e dos motoristas no trânsito interno de Itaipu

Gabriel Lobregat de Oliveira, Pedro Henrique Ferreira Teles, Fabiana de Orte Stamm

Categoria Gestão e Suporte

Modalidade: Binacional

1º lugar - Sistema de TAG para acceso a la CHI

Barreto Melgarejo Cesar Alberto

Modalidade: Margem direita

1º lugar - IBusPY

Ricardo Elias Miranda Rojas

Modalidade: Margem esquerda

1º lugar - Cadê o colega? Mapeamento de escritórios e pessoas da Itaipu

Murilo Alves Pereira