Palestra na Assembleia Legislativa destaca “O Trabalho Invisível das Mulheres

A invisibilidade do trabalho das mulheres, tema amplamente debatido no âmbito acadêmico e em movimentos sociais, foi destaque no evento realizado nesta quinta-feira (5) na Assembleia Legislativa do Paraná. A palestra “O Trabalho Invisível das Mulheres”, promovida pela Escola do Legislativo em parceria com a Procuradoria da Mulher, a Comissão de Direitos da Mulher e a Liderança Feminina, reuniu especialistas, representantes políticos e cidadãos no Auditório Legislativo da Casa.

O evento contou com as palestras da professora Dra. Maria Cecilia Barreto Amorim Pilla e da Dra. Valquíria Elita Renk, ambas do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR).

Valquíria Renk destacou o impacto estrutural do trabalho invisível das mulheres, incluindo atividades como cuidados domésticos e familiares, geralmente desempenhadas sem remuneração ou reconhecimento. “Quando a gente fala em trabalho invisível é um trabalho que as mulheres fazem praticamente ao longo de toda a vida. Hoje estamos aqui para discutir políticas públicas nessa área. Que tipo de política pública a gente pode passar adotar. Já existem algumas legislações específicas, no entanto é preciso colocá-las em prática”.

Maria Cecilia, reforçou a urgência de integrar o reconhecimento dessas atividades ao planejamento de políticas públicas. “É preciso falar do trabalho invisível para torna-lo visível, por isso que é muito importante a gente conhecer, falar sobre a história, falar sobre a ação da mulher e também sobre as nossas conquistas, para tornar esses trabalhos reconhecidos por onde a sociedade deve começar a agir pra mudar esse cenário. A mulher tem o seu papel social, e nós que estudamos devemos, e estamos dispostas a apresentar essas formas de trazer o conhecimento e tornar temas relativos à mulher conhecidos”, pontuou.

Compromisso institucional

Roberta Picussa, coordenadora da Escola do Legislativo, abriu o evento reforçando a importância de promover debates que ajudem a romper o ciclo de invisibilidade do trabalho feminino. "A Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, mais uma vez abre as portas para um tema de extrema relevância, principalmente para subsidiar nossos funcionários e colaboradores para formulação de políticas públicas que valorizem o papel das mulheres na sociedade”, declarou a coordenadora.

O evento também trouxe à tona reflexões sobre como o trabalho invisível afeta as mulheres em diferentes contextos, desde aquelas que acumulam funções no mercado formal até as que se dedicam integralmente às tarefas domésticas.

A discussão sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres não é nova, mas os avanços ainda são limitados. Estudo da ONU Mulheres de 2023 revelou que, globalmente, as mulheres dedicam em média três vezes mais horas que os homens às tarefas não remuneradas, como cuidado com crianças, idosos e afazeres domésticos.