Childhood Brasil reconhece a Itaipu pelos 18 anos de parceria

A Childhood Brasil, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que atua no enfrentamento do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes, homenageou a Itaipu Binacional por ser uma das empresas com parceria mais duradoura com a instituição. Por meio do Programa Na Mão Certa, criado em 1999, a Itaipu apoia a Childhood Brasil há 18 anos.

O psicólogo da área de Responsabilidade Social da Itaipu Werner Olinto Amorim Braga representou a binacional no evento de premiação, onde recebeu o troféu e um certificado. “Apoiar iniciativas como a Childhood, que desempenha um trabalho tão relevante não só no Brasil como em outros países, é um orgulho para a Itaipu e está totalmente alinhado com as nossas diretrizes de promover a proteção de crianças e adolescentes”, afirmou Braga.

Por meio da parceria, a Childhood compartilha com a Itaipu diversos materiais orientativos e campanhas, além de promover o curso de formação em prevenção e enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes para todos os gestores de convênios, através do Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho.

Com sede em São Paulo, a Childhood Brasil integra a World Childhood Foundation, criada em 1999 pela Rainha Silvia, da Suécia, e presente em 16 países. A organização se tornou referência no Brasil ao desenvolver projetos que vêm impactando e transformando a realidade da infância brasileira vulnerável à violência, dando visibilidade ao problema, educando a sociedade em geral e implantando soluções efetivas adotadas por setores empresariais e serviços públicos.

Em 2006, a Childhood Brasil lançou o Programa Na Mão Certa, propondo um conjunto de ações intersetoriais, mobilizando governos, empresas e sociedade civil para uma atuação mais ampla e eficaz de prevenção e enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras. Empresas e entidades empresariais, entre elas a Itaipu, passaram a atuar de maneira voluntária, guiadas pelos compromissos do Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas rodovias brasileiras.

A partir de 2015, a Childhood Brasil investiu no objetivo de qualificar a atuação das empresas participantes do Programa Na Mão Certa, levando-as a colocar a causa como um valor para a gestão do negócio e a avançar na prevenção e enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes em toda a sua cadeia produtiva.