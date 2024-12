Derrotado nas urnas, Zé Izac tenta cassar Calé Vidal em Santana do Itararé

O resultado das eleições de outubro deste ano segue dando o que falar nos bastidores da política em Santana do Itararé, região do Norte Pioneiro. De um lado, o atual prefeito Jose Izac (PT) acusa a chapa do prefeito eleito, Calé (Élcio José) Vidal (PSD), de compra de votos. De outro, Calé aponta casos de corrupção durante a gestão petista.

A polêmica veio à tona nas últimas semanas após o prefeito derrotado, José de Jesus Izac, realizar uma denúncia junto a 20ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná informando que a chapa encabeçada por Calé Vidal e Joás Michetti teria realizado a compra de votos nas últimas eleições.

Em matéria publicada no site do PT Paraná, um trecho informa que Joás Michetti e integrantes da campanha teriam sido flagrados negociando votos em troca de dinheiro, transferências via PIX entre outros benefícios. Com isso, foi solicitado a Justiça Eleitoral a adoção de medidas urgentes como quebra de sigilo bancário e de telefones dos acusados.

Na semana passada, mesmo sem ter sido notificado sobre a ação, a casa do vice-prefeito eleito, Joás Michetti, foi alvo de uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado por equipes da Polícia Federal. “Não fomos notificados de nada ainda. Eu pedi a habilitação no processo que só ficamos sabendo existir após a ação da Polícia Federal”, informou o advogado José Guimarães Neto, que representa a chapa do prefeito eleito Calé Vidal.

Ainda de acordo com a defesa do prefeito eleito, o processo corre sobre segredo de Justiça e, devido a isso, só poderá ter mais informações após ser habilitado no processo. Por outro lado, o que causa estranheza é o fato de um processo que corre sobre segredo de Justiça já ter seu conteúdo postado no site do Partido dos Trabalhadores no dia 19 de novembro, uma semana antes da ação da PF na casa de Joás Michetti.

A reportagem da Folha tentou contato com Zé Izac via telefone, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

CORRUPÇÃO NA GESTÃO PETISTA

Prestes a assumir a prefeitura, o prefeito eleito Calé Vidal informou a reportagem da Folha que foram identificados vários casos de corrupção e desvio de verbas praticados pela gestão do candidato petista Zé Izac.

Em uma das denúncias, está um suposto caso de desvio de verbas para combate a Covid-19 onde teriam sido criados falsos leitos hospitalares quando, na verdade, as verbas foram desviadas de forma ilegal através da atuação da secretária municipal de Saúde e terceiros. A situação envolveria ainda a falsificação de documentos. O caso está disponível para consulta pública e também tramita na Câmara Municipal de Vereadores.

Em outro caso, há uma denúncia sobre superfaturamento em repasses realizados a ASAGASI (Associação de Reciclagem de Santana do Itararé). Conforme a denúncia, o valor mensal para associação era de R$ 5 mil, porém, foram constatados cheques com valores superiores a este sendo que a diferença era utilizada para realizar os chamados “Pagamentos de contas não especificadas” sendo descontados em uma conta pessoal de um secretário municipal. Esta denúncia foi rejeitada pela Câmara dos Vereadores durante votação em plenário, sendo então encaminhada ao Ministério Público e ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado.

Além das duas acusações, o nome de Zé Izac figura em acordos judiciais firmados junto ao Ministério Público somando quantias na casa de meio milhão de reais por danos causados ao município e ação civis públicas as quais responde. Segundo informações, os acordos foram firmados para que o petista não ficasse inelegível nas eleições de 2020, as quais saiu vitorioso no pleito.

Procurado pela reportagem, Calé Vidal se demonstrou surpreso com as acusações e disse estar tranquilo. “Seguimos tranquilos e focados no melhor para Santana do Itararé, pois sabemos que estas acusações não têm fundamento muito menos são verídicas. Isto é mais uma manobra de quem coloca a cede pelo poder a frente do bem-estar da população santanense. A escolha do povo irá prevalecer e vamos seguir trabalhando em busca do melhor para nossa cidade”, disse o prefeito eleito.