Aos 102 anos, aposentado de São Paulo é o turista mais velho a visitar Itaipu

O aposentado Bibiano do Valle já era um cinquentão quando a Itaipu Binacional foi criada, nos anos 70. Hoje, aos 102 anos, completados na última segunda-feira (2), ele se tornou o turista de maior idade a visitar a usina hidrelétrica, que comemorou 50 anos em 2024. O atendimento especial foi feito pela equipe do Complexo Turístico Itaipu (CTI), nesta terça-feira (3).

“Quis comemorar meus 102 anos aqui porque é um ponto fundamental para o Brasil, para a história do Brasil. Uma empresa que fornece energia para dois países, temos que levar muito em consideração”, explicou Bibiano, que vem planejando passeios especiais em seus aniversários desde que completou um século de vida.

Nascido no Rio de Janeiro (RJ), em 2 de dezembro de 1922, ele escolheu a Cidade Maravilhosa para passar sua chegada aos 101 anos – foi visitar a irmã que não via já tinha 40 anos! Os 102 anos, quis conhecer Itaipu e os outros atrativos de Foz do Iguaçu. O planejamento dos 103 ainda está em curso.

Para a neta de Bibiano, Maitê Cruz do Valle, de 39 anos, manter a liberdade de fazer o que quer é um dos segredos para a boa saúde do avô. Ela largou o emprego para ajudar a cuidar de Bibiano, quando ele ficou viúvo, em 2020. “A viagem a Foz do Iguaçu foi ideia dele, ele tinha essa curiosidade de conhecer a Itaipu”, reforçou.

Foi Maitê que organizou a viagem. Eles alugaram um carro em São Paulo (SP), onde a família vive no bairro do Butantã, e seu marido, Luiz Antônio de Barros Júnior, assumiu o volante. Foram 16 horas, como uma parada em Assis (SP), até chegar à tríplice fronteira. Com eles veio a amiga de Maitê e cuidadora de Bibiano, Marta Batista. Foi escolha do avô fazer a viagem de carro para conhecer mais lugares.

Chegaram a Foz do Iguaçu na última sexta-feira (29), e, já na primeira noite, foram ver o atrativo Itaipu Iluminada, com a iluminação monumental da barragem. “Foi sensacional, muito lindo”, resumiu Bibiano. A família fica na cidade até sexta-feira (6); já foram às Cataratas, visitaram o Paraguai e querem ir ao Marco das Três Fronteiras, à Argentina e a outros atrativos.

Como uma vida dedicada à Marinha e ao serviço público federal, Bibiano usa uma filosofia própria para justificar a disposição de viajar e o segredo da longevidade: “É fazer o que está programado para a sua vida. Se você fazendo tudo certinho, então está tudo bem. A vida de cada um é programada e você só deixa de receber as energias quando a luz se apaga”.

Bibiano do Valle e acompanhantes na entrada da usina hidelétrica de Itaipu. Foto: Sara Cheida / Itaipu Binacional

Visitante mais velho

Foi um problema de sistema que alertou o pessoal do CTI sobre a vinda do visitante centenário. Quando o operador de turismo foi cadastrar a idade de Bibiano, só havia a possibilidade de colocar dois dígitos. Ele entrou em contato com o CTI, que vai abrir um chamado para corrigir a ferramenta. Assim, Bibiano estará nas estatísticas como único turista com mais de 100 anos a visitar Itaipu.