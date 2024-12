Pedro Lupion é reeleito presidente da FPA para biênio 2025-26

POLÍTICA PARANAENSE Há 9 horas Em GOVERNO FEDERAL Zeca Dirceu é designado relator do orçamento para retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná Proposta orçamentária para a Araucária Nitrogenados S/A passa de meio bilhão de reais. “ Quero aprovar ainda nesta semana ”, diz Zeca Dirceu

NORTE PIONEIRO Há 1 dia Em Siqueira Campos - PR Zeca Dirceu confirma construção de casas em Siqueira Campos com recursos do Governo Federal Município foi contemplado com a destinação de mais 25 casas a serem construídas pelo programa Minha Casa, Minha Vida