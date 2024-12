Dupla que trazia drogas para o Norte Pioneiro é presa no Mato Groso do Sul

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam dois homens que estavam levando drogas para o município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. A prisão aconteceu no último sábado (30) na zona rural de Laguna Carapapã, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornal da Nova, os policiais estavam realizando um patrulhamento pela rodovia MS380 quando realizaram a abordagem de um automóvel GM Corsa com dois ocupantes. Durante as buscas nos veículos, a equipe encontrou três quilos de maconha, 150 gramas de skunk e 10 gramas de haxixe.

Indagados sobre a situação, os homens de 27 e 41 anos contaram a polícia que a droga seria entregue no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, a cerca de 700 km do local onde houve a apreensão.

Frente aos fatos, os dois suspeitos presos, as drogas e o automóvel apreendidos foram encaminhados a Delegacia Especializada em Crimes de Fronteira em Dourados-MS.