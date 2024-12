Itaipu e Ministério da Pesca firmam parceria para aquicultura sustentável no reservatório

Na próxima quinta-feira (5/12), a Itaipu Binacional e o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) assinarão um Acordo de Cooperação Técnica voltado ao desenvolvimento sustentável da pesca artesanal e da aquicultura na região prioritária de atuação da usina, que compreende os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul.

A parceria busca fortalecer a gestão dessas atividades por meio de regularização de áreas aquícolas, incentivo à aquicultura familiar e valorização da pesca artesanal. O acordo prevê ainda a realização de estudos técnicos e eventos sobre zoneamento aquícola, capacidade produtiva do reservatório e os impactos socioeconômicos e ambientais.

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, destacou a relevância do acordo como um marco para a pesca e a aquicultura do País. "Nosso objetivo é transformar desafios em oportunidades e construir um modelo de produção sustentável, que gere renda e mais qualidade de vida para as comunidades da região”.

De acordo com o diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, a Itaipu tem como princípio alinhar a geração de energia com a responsabilidade social e ambiental, beneficiando as comunidades que vivem ao redor do reservatório. "Por meio do programa Itaipu Mais que Energia, trabalhamos para promover a sustentabilidade em todas as suas dimensões, incluindo a valorização da pesca artesanal e o fortalecimento da aquicultura familiar. Este é mais um exemplo de como podemos transformar nossos recursos naturais em oportunidades para geração de renda, inclusão social e preservação ambiental, garantindo benefícios para as atuais e futuras gerações.”

A secretária Nacional de Aquicultura, Tereza Nelma, acredita no potencial da região. “O Paraná, maior produtor de peixes do Brasil, e a região oeste têm um enorme potencial aquícola. Este acordo é um passo estratégico para consolidar a aquicultura como vetor de desenvolvimento econômico e social”.

Outro ponto de destaque é a grande capacidade produtiva do reservatório. Estudos apontam que o investimento na atividade pode gerar 400 mil toneladas de peixes por ano, resultando em R$ 2 bilhões de faturamento e 50 mil empregos diretos e indiretos.

Serviço

O que: Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre MPA e Itaipu Binacional.

Quando: 5 de dezembro

Horário: 9h

Onde: Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) - Quadra 2, Lotes 530 a 560, térreo, Edifício SOHESTE, Brasília/DF. Auditório Manuel Olímpio Meira.