Zeca Dirceu é designado relator do orçamento para retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), membro titular da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, foi designado nesta segunda-feira (2) como relator do PLN 30/2024 , de autoria da Presidência da República, que designa mais de meio bilhão de reais em crédito especial para a retomada das operações na Araucária Nitrogenados S/A (ANSA) , a fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, antiga Fafen, situada na região metropolitana de Curitiba. “ Quero aprovar ainda nesta semana ”, adianta o relator da matéria.

“ É uma medida emblemática da retomada do crescimento do país e orgulha todo o povo paranaense pela importância social e econômica desse compromisso ”, diz o Zeca Dirceu. “ Vai baratear não só os custos das commodities, mas também reduzir as despesas de produção para a agricultura familiar, que se utiliza dos mesmos insumos agrícolas. Vai garantir mais empregos e a inovação tecnológica no estado ”, afirma.

De acordo com a proposição a ser votada na CMO, o aporte de R$ 552,8 milhões vai permitir investir na manutenção da planta industrial de nitrogenados para recuperação e retomada das operações na fábrica, além de possibilitar a aquisição de bens de patrimônio e de tecnologia de informação para o funcionamento da empresa. Vai favorecer também a compra do edifício já utilizado pela empresa hoje, mediante aluguel, além de contratar serviços de reparo e manutenção das unidades de pastilhamento de enxofre e de substituir equipamentos e peças para a correta operação dos sistemas.

A maior parte dos recursos (56,07%) será destinada à ANSA propriamente; 36,18% desse aporte vai para a Petrobras adquirir o imóvel e cerca de 7,15% para a Petrobras Bio Combustível S/A (PBIO).

Antes de ser fechada, em 2020, a capacidade de produção anual na fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná chegou a 700 mil toneladas de ureia e 475 mil toneladas de amônia, que passaram a ser compradas fora. “ Prejuízo direto para nossa agricultura, com esse aumento nos custos de produção, e para as famílias dos trabalhadores e trabalhadoras da fábrica que perderam seus empregos e fonte de sustento ”, lembra Zeca Dirceu. “ Esse tempo de descasos não volta mais ”, argumenta.

O parecer do deputado Zeca Dirceu será apreciado em reunião da CMO e, em seguida, submetido à votação no Plenário do Congresso, ou seja, em sessão conjunta das duas Casas Legislativas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. “ Fico feliz em ser o relator da matéria, pois significa mais empregos e comida barata na mesa do povo brasileiro ”, finaliza.