Itaipu e Itaipu Parquetec encerram atividades de combate à dengue em 2024

A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec encerraram no último sábado (30), durante o Festival Iguassu Inova, a edição de 2024 do projeto Educação para Saúde e Sustentabilidade: Combate ao Aedes Aegypti. Durante a cerimônia, foram entregues certificados simbólicos, com o objetivo de celebrar as atividades desenvolvidas por professores e estudantes no combate à dengue, que contribuíram para a prevenção da doença e para o fortalecimento do senso de responsabilidade coletiva.

Continua após a publicidade

O projeto visa promover a conscientização sobre as medidas preventivas essenciais para evitar doenças como a dengue e teve a adesão de 50 cidades e 612 escolas dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, área de abrangência da usina.

Continua após a publicidade

Foram distribuídos mais de 123 mil materiais pedagógicos para os estudantes e mais de oito mil Livros do Professor aos educadores de 536 escolas. O projeto ainda concedeu bolsa de tutoria a 471 professores.

Os professores bolsistas Thiago Cardoso da Silva, da Escola Municipal Duque de Caxias, e Denise Maria de Paula, da Escola Municipal Vinícius de Moraes, receberam os troféus, simbolizando todos os educadores do projeto.

“É muito gratificante fazer parte desse projeto. Fizemos várias atividades, por exemplo, uma blitz junto com o apoio da Guarda Municipal, quando entregamos panfletos que vieram nos kits do projeto, e entregamos saquinhos de lixo para os motoristas. As crianças gostaram bastante de participar do evento”, informou Thiago.

O diretor superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, e a representante da Itaipu, Fabiane Colling, participaram do evento. “Estamos muito felizes com o resultado do projeto que ajudou a diminuir a proliferação dengue este ano e vai ajudar para o ano que vem, porque é uma ação permanente de conscientização”, disse Colombo.

Sobre a dengue

A enfermidade representa uma ameaça significativa em mais de 150 países, especialmente na Ásia, África e América Latina, com prevalência notável em regiões tropicais e subtropicais, incluindo o Brasil. O número de casos tende a aumentar durante o verão e após períodos de chuva, sendo a dengue classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma enfermidade tropical.