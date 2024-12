Corrida em homenagem à Roseli Machado reúne centenas de atletas em Santana do Itararé

No último fim de semana, a cidade de Santana do Itararé, localizada na região do Norte Pioneiro, foi o palco da 4ª Corrida em homenagem à Roseli Machado, campeã olímpica e campeã da Corrida de São Silvestre. O evento, que se tornou uma tradição no município, celebrou o legado da atleta e buscou promover a importância do esporte para todas as idades.

Continua após a publicidade

A corrida, realizada no município desde 2021, busca celebrar e homenagear a atleta Roseli Aparecida Machado, que morou no município durante sua infância e adolescência. A atleta, que começou a praticar o atletismo aos 14 anos de idade, foi campeã olímpica e campeã da Corrida de São Silvestre, títulos que marcaram sua vida e serviram como inspiração para os moradores de Santana do Itararé.

Continua após a publicidade

Contudo, infelizmente, em abril de 2021, Roseli passou por algumas complicações que debilitaram sua saúde e acabou falecendo aos 52 anos de idade. Porém, seu legado foi consolidado no município com a Corrida Roseli Machado, que já é realizada pelo quarto ano em Santana do Itararé.

Na edição deste ano, a corrida reuniu centenas de participantes, entre crianças, jovens, adultos e idosos, reforçando que o esporte deve ser promovido em todas as idades, além de ser um aliado indispensável para a saúde física e mental.

O trajeto da corrida teve como destaque o Lago de Santana do Itararé, um dos destaques da região. A paisagem encantadora serviu como inspiração para os participantes, fazendo do evento não apenas uma competição, mas também uma experiência inesquecível de contato com a natureza.

Roseli Aparecida Machado — Foto: Divulgação

QUEM FOI ROSELI MACHADO?

Roseli Aparecida Machado, natural de Coronel Macedo, cresceu e viveu parte de sua vida em Santana do Itararé. Com uma carreira que se iniciou aos 14 anos de idade, Roseli teve uma história rica no atletismo brasileiro, vencendo a Corrida de São Silvestre e integrando a seleção brasileira, além de participar de treinamentos profissionais nos Estados Unidos da América.

A atleta, que foi um grande destaque do atletismo brasileiro se aposentou em 1997, quando tinha 29 anos de idade e, mesmo após a aposentadoria, a partir de 2002, fez trabalhos como treinadora da modalidade.

Contudo, 19 anos depois, em 2021, Roseli foi vítima da Covid-19. A ex-atleta ficou entubada durante duas semanas na cidade de Curitiba, mas não resistiu à doença e veio à óbito no início do mês de abril.

Portanto, a Corrida em Homenagem à Roseli Machado marca a importância da atleta para a história do município, além de promover a importância da prática esportiva para todas as idades, como uma forma de disputa e lazer.