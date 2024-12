Investimento da Itaipu em Paranavaí (PR) irá beneficiar 19 municípios no Noroeste do Paraná

A Itaipu Binacional e o Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental (Cica) assinaram, nesta segunda-feira (02), em Paranavaí (PR), um convênio para a implantação de uma usina de triagem mecanizada (UTM). O investimento de R$ 19 milhões beneficiará diretamente os 19 municípios integrantes do consórcio, criado justamente para permitir uma gestão associada do manejo dos resíduos sólidos urbanos, com a prerrogativa de compartilhamento do aterro sanitário de Paranavaí.

O presidente do Cica, Fabiano Marcos Travain, explicou que a usina de triagem pode gerar até 45 empregos diretos, principalmente para catadores, além de ampliar a vida útil do aterro. “Hoje o aterro recebe aproximadamente 100 toneladas de resíduos por dia. Com essa usina, podemos salvar até 80% a 90% desse material, dando muito mais vida útil ao aterro”, explicou.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, afirmou que o trabalho coletivo de governança, reunindo profissionais de diferentes municípios, é fundamental para identificar problemas e, dentro dos limites, oferecer investimentos para solucioná-los. “Este é nosso primeiro convênio com esse perfil, mostrando a inovação das ideias e a dedicação da equipe técnica. Será um modelo não apenas para o Paraná, mas para outras regiões. Isso porque respeita o meio ambiente, gera emprego e renda, melhora a vida das pessoas e atende às demandas legais. Com o consórcio, tudo fica mais barato e eficiente”, completou.

O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, destacou que o convênio fortalece a organização regional e beneficia municípios menores. “Temos municípios de 5 ou 10 mil habitantes que não têm condições de juntar sua própria estrutura para destinação dos resíduos. Essa metodologia inovadora é a primeira do Paraná e visa garantir menos rejeitos no aterro e menor contaminação.”

Integram o consórcio os municípios de Alto Paraná; Amaporã, Cruzeiro do Sul; Floraí; Inajá; Jardim Olinda; Mirador; Nova Aliança do Ivaí; Paraíso do Norte; Paranapoema; Paranavaí; Presidente Castelo Branco; Santa Inês; Santo Antônio do Caiuá; São Carlos do Ivaí; São João do Caiuá; Tamboara; Terra Rica e Uniflor.

Destinação correta dos resíduos

Segundo o engenheiro ambiental Daniel Bartiko, da Divisão de Reservatório da Itaipu, a unidade de triagem mecanizada separa os resíduos em recicláveis, que podem ser comercializados, e orgânicos, que podem ser compostados. Nesse sentido, apenas uma parcela do resíduo é rejeito e necessita exige destinação adequada para o aterro sanitário. “O objetivo é que essa unidade atue em complemento às atividades desenvolvidas pelos catadores, de modo que o resíduo não previamente separado seja processado na unidade de triagem mecanizada”, explica.

O presidente do Cica, Fabiano Marcos Travain, citou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que estabelece diretrizes para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil, incluindo a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a logística reversa e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos. Estão previstas punições para prefeituras que não cumprirem suas diretrizes. “Hoje, com a assinatura desse convênio, damos um grande passo para que muitos prefeitos possam dormir em paz”, brincou Travain.