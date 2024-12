Trilha Jovem e Chute para o Futuro se unem para preparar jovens para o mercado de trabalho

Os projetos Trilha Jovem e Um Chute para o Futuro, que atuam por meio de convênio com a Itaipu Binacional, encerraram na última quinta-feira (28) a primeira turma de um projeto piloto que uniu participantes das duas iniciativas.

O Trilha Jovem, que atua na formação e encaminhamento de jovens para o mercado de trabalho, desenvolveu um curso de orientação voltado especificamente a adolescentes do Chute para o Futuro. Participaram cerca de 70 jovens entre 14 e 16 anos, que receberam orientações e instrumentos importantes para as suas escolhas futuras nos campos acadêmico e profissional.

Divididos em turmas nos turnos da manhã e tarde, os adolescentes participaram de atividades focadas em inserção profissional, plano de vida e construção de carreira, empreendedorismo, além de posicionamento no mundo. Foram realizados quatro encontros, na sede da Associação Um Chute para o Futuro.

O encerramento do projeto aconteceu com uma roda de conversa com a participação dos jovens, educadores, coordenadores do Polo Iguassu e Um Chute para o Futuro, além de gestores da Itaipu Binacional.

Os jovens participantes são potenciais participantes da próxima edição do Trilha Jovem Iguassu, que capacita a cada edição jovens de 16 a 24 anos para o mercado de trabalho nos setores de Turismo, Comércio e áreas afins. Essas ações reafirmam o compromisso com a juventude da região, oferecendo oportunidades de qualificação e preparação para o futuro.

Trilha Jovem

O projeto Trilha Jovem já atendeu 2.150 jovens e conta com o apoio da Itaipu desde sua primeira edição. A cada início de ano, por meio do projeto Trilha Jovem Iguassu, forma jovens para enfrentar os desafios do mercado de trabalho com confiança e competência. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo WhatsApp (45) 99122-1893.

Chute para o Futuro

O Projeto Um Chute para o Futuro conta com convênio com a Itaipu para atender crianças de 6 a 17 anos com serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Atualmente, além do trabalho na sede da instituição, no bairro Porto Belo, há polos de atendimento nos bairros Três Lagoas, Itaipu e Jupira. Os jovens participam de atividades que envolvem cultura, esportes, lazer e atendimento psicossocial, entre outros. Atualmente, cerca 800 crianças são atendidas. A meta é chegar a mil até 2027.