Frente fria coloca municípios do Norte Pioneiro no caminho de tempestades

A primeira segunda-feira de dezembro começou com um alerta de queda nas temperaturas e risco de tempestades em várias regiões do Paraná, o que inclui o Norte Pioneiro. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o alerta é válido entre a segunda-feira (02) e quarta-feira (04).

Continua após a publicidade

De acordo com as informações, um ciclone que começou a se formar no domingo (1) no Uruguai fez com que a chuva e ventos fortes avançassem em direção ao Rio Grande do Sul causando temporais. O fenômeno seguiu intenso para os estados de Santa Cataria e Paraná colocando centenas de municípios em alerta para chuvas intensas a partir desta segunda-feira.

Continua após a publicidade

Conforme publicou o Inmet, o alerta é válido das 0h00 da segunda-feira até as 10h00 da quarta-feira com risco de ventos de até 100 km/h além de chuvas entre 50 a 100 mm por dia, o que pode causar corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos entre outros. Conforme o mapa, o alerta é válido para toda região do Norte Pioneiro, estado de são Paulo, Mato Grosso do Sul, além de parte de Minas Gerais, Goiânia, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

Em Wenceslau Braz, a semana começou com temperaturas na casa dos 21° com máximas de até 28° no decorrer do dia, além de 87% de chances de chuva. Já para esta terça-feira (03), a previsão é de uma leva queda na temperatura com mínima de 19° e máxima de 26°. Ainda segundo o site Clima Tempo, a temperatura deve cair mais um pouco na quarta-feira com mínima de 18° e máxima de 22° e na quinta-feira (05) com mínima de 17° e máxima de 26. As temperaturas voltam a subir a partir de sexta-feira (06), mas com risco de novas tempestades. Já o fim de semana deve ser de tempo instável com calor e pancadas de chuva durante o dia.