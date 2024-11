Em Brasília, 45 municípios debatem investimentos com Zeca Dirceu

O deputado Zeca Dirceu (PT) garantiu nesta terça-feira (26), a um grupo de prefeitos eleitos e reeleitos e vereadores de 45 municípios, reunidos em Brasília, que não haverá qualquer tipo de suspensão ou descontinuidade nas obras e investimentos pactuados pelos municípios com o governo federal a partir de 2025. "O ambiente político no governo Lula é muito favorável e positivo aos municípios. Além das obras do Novo PAC, das obras que estavam paradas e que foram retomadas, vamos ampliar os canteiros de obras nas cidades", disse Zeca Dirceu ao apontar que só pelo Novo PAC são R$ 107 bilhões em investimentos nos municípios do Paraná.

Zeca Dirceu destacou ainda a resolução do impasse entre o Congresso Nacional e o STF (Supremo Tribunal Federal) em relação aos recursos de emendas parlamentares. "O presidente Lula sancionou hoje, sem vetos, a lei complementar que deixa ainda mais transparentes não só a indicação do município, mas também o valor e o objeto da emenda. Algumas emendas empenhadas já estão sendo pagas e vamos trabalhar para novas rodadas de empenho ainda este ano", disse o deputado.

"Ainda tem saldo das emendas de comissão e de bancada de alguns estados. Quem também ainda tem, por exemplo, saldo saúde, será possível receber os recursos ainda este ano a partir da sanção da lei", disse Zeca Dirceu que destacou a importância dos recursos federais para as prefeituras. "Fui prefeito de Cruzeiro do Oeste por dois mandatos (2005-2010) e os recursos federais são cada vez mais importantes aos municípios prestarem bons serviços na saúde, educação e em outras áreas do serviço público", destacou.

"Não hesitem em procurar o mandato. Vamos encaminhar as demandas e as tarefas e trabalhar para que os recursos federais cheguem de forma mais célere nas cidades. O governo Lula trabalha na eliminação dos entraves nos trâmites burocráticos em todos os ministérios, destravando os investimentos e atendendo os municípios de forma geral sem olhar nos resultados das eleições", completou Zeca no encontro que reuniu ainda vice-prefeitos, secretários e gestores. As lideranças paranaenses se encontram em Brasília para participar do seminário da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) voltados aos novos gestores.

PREFEITOS

“As prefeituras do PT em todo o país têm de ser modelos de administração pública para, com essa experiência, fortalecer o projeto nacional e o sucesso do governo do presidente Lula”, disse o prefeito eleito Mário Cezar (PT) , de São João do Triunfo, cidade do centro-sul do Paraná.

Eleito para o sexto mandato de um prefeito petista no município, Mário Cezar classifica como fundamental a articulação de Zeca Dirceu com o governo federal. O prefeito lembrou que o deputado já destinou e orientou emendas que resultaram em R$ 1,4 milhão para custeio da saúde e R$ 2 milhões para compra de um caminhão de quatro eixos e uma retroescavadeira hidráulica, que beneficia a agricultura familiar local.

O prefeito eleito de Barra do Jacaré, Luiz Zanatta (PDT), aponta que a principal demanda do município é a moradia. "Com esta parceria com o deputado Zeca Dirceu, vamos levar mais casas rurais e urbanas para as famílias de Barra do Jacaré”, disse a liderança do Vale do Ribeira.

Maicol Barbosa (PSD), atual prefeito de Pitanga, na região central do estado, destacou o trabalho do deputado, especialmente em projetos da área da saúde. "Trabalhamos pela construção do hospital regional", disse. Mais de 20% da obra já está executada e R$ 36 milhões já foram liberados até o momento.

“Zeca Dirceu faz um trabalho dedicado e de atenção à saúde, às obras de infraestrutura urbana e no fortalecimento das associações de produtores rurais. Vai ser muito importante ao próximo prefeito contar com a parceria e a capacidade de articulação do deputado para levar investimentos e melhorias à Pitanga”, completou o prefeito ao destacar que a obra ainda vai receber um aditivo de R$ 9 milhões.