Cidades da região podem registrar até 35°C nesta quarta-feira

E o calor continua no Norte Pioneiro do Paraná. Embora a previsão é de que a chuva tome conta da região durante o fim de semana, o calor intenso continua a dominar as cidades da região. Com uma semana que já começou com as temperaturas elevadas, diversas cidades podem alcançar até 35°C nesta quarta-feira (27).

Cidades da região que são conhecidas por apresentarem uma temperatura mais alta do que as outras, como Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, sofrem com o aumento da temperatura desta semana. Embora algumas cidades cheguem até 30°C de máxima, outras superam com previsões mais altas.

Utilizada como exemplo acima, a cidade de Santo Antônio da Platina, uma das referências da região, é conhecida por apresentar temperaturas elevadas em relação a cidades vizinhas. Nesta quarta-feira, de acordo com o ClimaTempo, a cidade pode apresentar temperaturas de até 35°C, com ventos de, no máximo oito quilômetros por hora e uma umidade do ar que não ultrapassa os 64%. No restante da semana, a temperatura começa a abaixar, apresentando uma variação de, no máximo, 6°C até o próximo domingo (01).

Na cidade de Jacarezinho, também conhecida entre as cidades vizinhas por sua temperatura exaustiva, a previsão segue o mesmo padrão, podendo chegar em até 35°C de temperatura máxima, com poucos ventos e uma baixa umidade relativa do ar nesta quarta-feira.

Em outras cidades, a temperatura fica pouco a baixo, mas com a sensação térmica que alcança os 35°C. É o caso de Wenceslau Braz e Siqueira Campos, que registram máximas de 33°C nesta quarta-feira, com sensação térmica de 35°C, sendo um desafio devastador para os moradores.

O aumento da temperatura, pode representar a presença de diversos desafios para a população local, que sofre pode sofrer com queda da pressão, mal estar por conta do calor e exaustão acima do comum.

Para evitar que estes sintomas acabem afetando a rotina, é importante que a população se mantenha hidratada adequadamente, evitar a exposição contínua ao sol e, se necessário, o uso de roupas adequadas para evitar queimaduras por conta do sol. Uma dica importante para quem sofre com a queda da pressão em dias mais quentes, é ingerir água, ou suco de pacotinho, com sal.