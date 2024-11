Homem é preso com mais de 20 kg de maconha em ônibus de viagem

Um homem foi preso ao ser flagrado transportando uma grande quantidade de maconha em um ônibus de viagem interestadual. A ocorrência foi registrada na rodovia PR855 em Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, os policiais realizavam uma operação de combate ao tráfico de drogas e armas quando foi feita a abordagem de um ônibus interestadual que seguia de Maringá para Rio Claro, interior de São Paulo.

Durante a revista no bagageiro do coletivo, o cão Arius indicou algo em uma mala de cor rosa. Com isso, os policiais conversaram com o motorista que indicou em qual poltrona o responsável pela referida bagagem estava. Em seguida, foi realizada a revista na bagagem com a presença do proprietário sendo localizados 31 tabletes de maconha que totalizaram mais de 22 kg da erva.

Indagado sobre a situação, o suspeito de 23 anos informou que pegou o entorpecente em Rolândia e embarcou no ônibus na cidade de Londrina tendo como destino final Campinas em São Paulo. Além disso, informou aos policiais que revenderia a erva.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil juntamente com a droga apreendida para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.