Assembleia Legislativa do Paraná devolveu R$ 432 milhões aos cofres públicos em 2024

A Assembleia Legislativa do Paraná devolveu aos cofres públicos, somente em 2024, um total de R$ 432 milhões. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSD), em entrevista coletiva realizada antes da sessão plenária desta segunda-feira (25). De acordo com chefe do Legislativo estadual, o montante foi destinado, entre emendas e economias do Legislativo, a programas como o Asfalto Novo, Vida Nova e ao maior pacote voltado à construção de creches no Brasil.

Além disso, também nesta segunda-feira, foram anunciados ainda o repasse de R$ 52 milhões para organizações da sociedade civil paranaenses, com recursos oriundos de emendas parlamentares. Esse tipo de repasse ao terceiro setor é inédito no Estado e envolveu cerca de 700 emendas dos 54 deputados estaduais do Paraná.

“Dentro desses R$ 432 milhões, um total R$ 200 milhões nós disponibilizamos para o Programa Asfalto do Vida Nova, outros R$ 100 milhões para a construção de 300 creches no Estado, mais R$ 20 milhões para a construção da nova estrutura do Hospital Pequeno Príncipe e 2 milhões para o fundo da Mulher. Então, são valores realmente consideráveis e nesses 10 anos enquanto o Presidente da Casa, nós devemos ter devolvido aos cofres ou tesouros valores na ordem de R$ 5 bilhões”, destacou o deputado Ademar Traiano.

"A devolução de R$ 432 milhões aos cofres públicos reflete a responsabilidade fiscal da Assembleia Legislativa com o povo do Paraná. Esse valor representa a economia dos 54 deputados. Com os repasses ao Poder Executivo, garantimos a criação de projetos como 'Asfalto Novo, Vida Nova' e a construção de 300 creches em 258 municípios paranaenses. Continuaremos trabalhando com transparência para garantir que o dinheiro público seja sempre utilizado da melhor forma possível", destacou o primeiro-secretário da Casa, deputado Alexandre Curi (PSD).

"Os valores economizados pelos deputados e deputadas estão sendo reinvestidos integralmente em obras que geram empregos, renda e melhoram a vida dos paranaenses", complementou a segunda-secretária da Casa, deputada Maria Victoria (PP).