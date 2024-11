Com apoio de Itaipu, AFA inaugura obras do Complexo Terapêutico Infantojuvenil, em Foz

Nesta terça-feira (26), às 9h, a Associação Fraternidade Aliança (AFA) inaugura na Rua Malva Rosa, 145, no Conjunto Habitacional Bubas, várias obras do Complexo Terapêutico Infantojuvenil Padre Arturo Paoli. O espaço-modelo é voltado para acolher e tratar jovens com dependência química ou problemas relacionados à saúde mental, por meio de acolhimento, práticas complementares de saúde, ocupação e renda. O local conta com bloco esportivo, academia, estufa de plantas e unidade terapêutica. Parte do investimento é da Binacional.

A Itaipu mantém convênio com a AFA que compreende recursos não só para essa nova obra, mas também para garantir apoio terapêutico aos jovens atendidos, além de ações voltadas à geração de trabalho e renda. O convênio de três anos, iniciado em 2023, prevê um investimento da Binacional de R$ 4.052.110,34.

A sede da AFA fica na Vila Esperança, na região do bairro Porto Meira. A instituição nasceu da iniciativa do padre italiano Arturo Paoli (já falecido), que, quando chegou a Foz do Iguaçu, em 1987, se compadeceu com a situação de extrema vulnerabilidade social de moradores da região.

Para a gerente de Iniciativas de Responsabilidade Social da Itaipu, Luciany dos Santos Franco, a AFA desempenha um papel relevante no atendimento a crianças e adolescentes. E, com o apoio da Itaipu, deu um grande passo para oferecer oportunidades aos jovens que passam pelo Centro de Recuperação e que agora têm oportunidade de prática esportiva, terapias adequadas e também de desenvolver uma atividade que os prepare para um futuro profissional

Etapas

A construção do complexo, que integra a rede de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, começou em 2021 e foi sendo feita por fases para garantir o atendimento de crianças e adolescentes de 10 a 18 anos incompletos que fazem uso, abuso ou estejam dependentes de álcool e outras drogas ou que passam por problemas relacionados à saúde mental. O espaço conta ainda com a academia do Programa AtivaMente, uma estação de trabalho relacionada ao Programa de Ocupação e Renda, com a Unidade de Acolhimento Infantojuvenil e o com o Programa de Turismo Criativo. Por meio de Itaipu, foi possível construir a quadra esportiva, a academia e implantar a estação de trabalho do Programa de Ocupação e Renda.

Para a gestora de projetos da AFA, Suzane Amorim, o objetivo é promover o bem-estar do público atendido por meio do esporte, do autocuidado e do amor-próprio. “Nestes primeiros meses de atendimento, já registramos resultados muito positivos”, enfatizou.

Além do complexo esportivo, academia, horta e estufa, a infraestrutura do Complexo Terapêutico conta ainda com área administrativa, auditório, salas de atendimento, espaço para oficinas de arte e artesanato, cozinha industrial e uma ala onde funciona uma casa para os acolhidos morarem por até seis meses. A Unidade de Acolhimento Infantojuvenil Anna Lapini (UAI), com capacidade para 10 vagas, tem quartos, banheiros, cozinha, espaço de estudos, sala para atividades lúdicas, pedagógicas e recreativas, sala de estar com TV e videogame, lavanderia e jardim. A residência é toda adaptada para pessoas com deficiência.

Desde o início da implantação da Unidade de Acolhimento, em 2019, mais de 85 crianças e adolescentes foram acolhidos. Só o Programa de Ocupação e Renda, iniciado em 2024, atendeu 22 adolescentes e 213 participaram de atividades terapêuticas. No local, jovens têm uma vivência com atividades diversas, recebem comida, aprendem novas ocupações e têm uma rotina bem estabelecida, exatamente da forma como funciona o cotidiano habitual das pessoas.

Propósito

O Complexo Terapêutico Infantojuvenil foi construído num terreno que pertencia ao padre Arturo Paoli, imóvel adquirido com doações de amigos que partilhavam do propósito de vida dele. Padre Arturo foi um missionário que viveu em vários países da América Latina e morou, por 25 anos, no Brasil. Ele era um intelectual renomado, escreveu vários livros, mas o maior legado foi o exemplo de luta pela inclusão das pessoas marginalizadas e injustiçadas: os “invisíveis sociais”.

Ele veio a convite do então bispo dom Olívio Aurélio Fazza. Sensibilizado pela condição de extrema pobreza das pessoas da região do Porto Meira, fundou a Associação Fraternidade e Aliança (AFA), organização que busca dar dignidade à população excluída. A casa onde ele viveu por muitos anos fica ao lado do Complexo Terapêutico Infantojuvenil Padre Arturo Paoli e é preservada como espaço de memória. Padre Arturo faleceu em 2015, na cidade natal de Lucca, na Itália, aos 102 anos.

Como receber atendimento

As pessoas que se encontram em situação de drogadição devem dirigir-se ao Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), localizado na Rua João Holler, 580, no Jardim Guarapuava. Mais informações pelos telefones (45) 3521-9561 / (45) 98424-5877 (WhatsApp). Já as pessoas que estejam passando por problemas ligados à saúde mental e têm interesse em buscar atendimento no Complexo, podem dirigir-se diretamente à Rua Malva Rosa, 145, Conjunto Habitacional Bubas ou pelo telefone (45) 99935-0325.