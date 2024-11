Semana começa quente e vai terminar com chuvas no Norte Pioneiro

A semana começa com temperaturas elevadas em toda a região do Norte Pioneiro do Paraná. Após registros superiores a 30°C no último domingo (24), a área segue com calor intenso no início desta semana. No entanto, de acordo com as previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR), a temperatura deve cair até o fim de semana, que deve ser marcado por chuvas em várias cidades da região.

Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, a temperatura desta segunda-feira (25), alcança a máxima de 27°C, podendo chegar a uma sensação térmica de 32°C. Já na próxima terça-feira (26), a temperatura vai aumentar, podendo chegar até 31°C. Na quarta-feira (27), a previsão é de que a temperatura continue a aumentar, chegando aos 33°C no município.

Já na quinta-feira (28), a temperatura deve ficar entre 21°C e 32°C, dando continuidade aos dias de calor. Na sexta-feira (29), a temperatura apresenta uma variação de 6°C na máxima, que deve chegar até os 26°C durante o dia. Na sexta-feira, a chuva começa a tomar conta do município, que tem previsto 18.4mm durante o dia. No sábado (30), a temperatura volta a subir sem previsão de chuvas, alcançando 29°C, mas volta a cair no domingo (01) com máximas de 25°C e 95% de probabilidade de chuvas.

Em Santo Antônio da Platina, a previsão segue o mesmo padrão, podendo variar chegar até 35°C, entre esta segunda-feira e o próximo sábado, e tendo uma queda no domingo, que deve apresentar temperaturas entre 22°C e 29°C, com mais de 10.6mm de chuva prevista para o dia.

Já em Jacarezinho, a temperatura no município, durante a semana deve chegar até 35°C, tendo uma queda de 5°C na sexta-feira, que terá cerca de 15.0mm de chuva e seguindo este padrão até o domingo, que também apresenta previsão de chuva acima dos 10.0mm durante o dia.

Além destas, diversas outras cidades como Siqueira Campos, Sengés, Tomazina e outras cidades, tem previsão de um início de semana quente e um fim de semana marcado pela presença de pancadas de chuva. Vale ressaltar que, com o decorrer dos dias, as previsões podem ser alteradas, sendo necessário acompanhar as atualizações das previsões.