Santa Casa de Campo Mourão homenageia o deputado federal Zeca Dirceu

Em nome dos pacientes do hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão prestou homenagem ao deputado federal Zeca Dirceu , entregando ao parlamentar uma placa, na qual agradece a atenção dele com a instituição e a destinação de recursos importantes para assegurar os serviços prestados à população de 25 municípios da região. "É pela parceria que o Sr. tem com o hospital e por essa emenda recente, que foi indicada este ano, de R$ 1 milhão", disse o interventor da instituição, Sérgio Henrique dos Santos . Ao todo, Zeca já destinou mais de R$ 1,4 milhão para o hospital. O prefeito do município, Tauillo Tezelli , também participou da homenagem no início do mês.

“Entendam o apoio que a gente busca para a Santa Casa como um gesto de reconhecimento da importância do valor do trabalho de vocês e da compreensão do quanto que esse trabalho mexe com a vida das pessoas de Campo Mourão e de toda a região”, disse Zeca Dirceu aos funcionários e representantes do hospital e da administração municipal no ato da homenagem.

A respeito da preocupação constante com a manutenção dos serviços, o deputado aproveitou para explicar também que os valores repassados através de emenda parlamentar são importantes porque vão além das transferências obrigatórias dos governos e dão um fôlego a mais a para a instituição. “Este é um tipo de repasse de recurso que jamais chegaria aqui se não fosse a boa iniciativa local, a organização dos documentos necessários para viabilizar os recursos e se a gente não fizesse o trabalho de representação política em Brasília, pois não é uma transferência obrigatória e não é um dinheiro que vem de forma automática", explicou Zeca Dirceu.

Novos compromissos

Além de agradecer a homenagem e o reconhecimento da Santa Casa de Campo Mourão, o deputado se comprometeu com novas demandas do município e do hospital, que foram entregues a ele na ocasião. “Vocês estão me dando novas tarefas em relação À Santa Casa e também à conquista do campus do IFPR – Instituto Federal do Paraná – em Campo Mourão", disse. “Também temos excelente parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e estamos defendendo a liberação dos recursos para dar início às obras do campus", completou.

Ao longo de seus mandatos parlamentares, Zeca Dirceu já orientou a destinação de mais de R$ 53 milhões para Campo Mourão a fim de atender demandas em diversas áreas. Destes, chamam a atenção os recursos para a saúde do município nos últimos dois anos (2023 e 2024), que já passam de R$ 31 milhões.