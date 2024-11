MCMV autoriza mais 1.282 casas para 44 cidades do Paraná, quatro no Norte Pioneiro

O deputado Zeca Dirceu (PT) confirmou nesta quinta-feira, 21, a autorização pelo programa Minha Casa Minha Vida da construção de mais 1.282 moradias para 44 cidades do Paraná com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. A portaria foi assinada nesta terça-feira, 19, pelo ministro Jader Filho (Cidades).

"São casas para famílias pobres. É o segmento com maior déficit de moradias que hoje passa de mais de 5,5 milhões de unidades. No Paraná, a falta de moradia para as famílias pobres pode chegar a 240 mil unidades. A casa própria dá segurança, estabilidade, dignidade e acesso aos serviços básicos, ou seja, garante cidadania ao brasileiro", disse Zeca Dirceu.

Nesta modalidade, o MCMV selecionou 390 moradias propostas por 15 prefeituras paranaenses destinadas às famílias que moram em áreas de risco (lixões, cortiços, palafitas, mangues, ocupações, favelas, margens de rios e loteamentos irregulares). Outras 892 moradias para mais 29 cidades são para famílias com renda mensal de até um salário mínimo (R$ 1.412,00).

Moradias

As 390 moradias vão atender as cidades de Cafelândia (20), Cafezal do Sul (25), Cruz Machado (25), Goioxim (25), Jaguapitã (20), Mangueirinha (25), Manoel Ribas (25), Nova Laranjeiras (25), Pérola (25), Pinhão (50), Renascenca (25), Reserva do Iguaçu (25), São Jerônimo da Serra (25), São João do Caiuá (25) e Siqueira Campos (25).

As 892 moradias foram autorizadas para Bandeirantes (50), Barracão (25), Campo Magro (50), Capitão Leônidas Marques (25), Clevelândia (25), Coronel Vivida (25), Doutor Ulysses (25), Guaíra (25), Guaraqueçaba (25), Imbituva (30), Laranjeiras do Sul (50), Marialva (25), Marquinho (25), Nova Cantu (25), Paiçandu (50), Pérola d'Oeste (20), Pitanga (50), Porto Amazonas (25), Quedas do Iguaçu (50), Rio Azul (25), Rio Branco do Sul (20), Santo Antônio da Platina (50), São Manoel do Paraná (25), São Pedro do Paraná (25), Sulina (25), Três Barras do Paraná (25), Turvo (25), Verê (25) e Virmond (22).

Segundo Zeca Dirceu, pelo MCMV estão sendo financiadas pelo FGTS desde 2023, mais 71,7 mil moradias, investimento de R$ 11,5 bilhões, em 366 cidades paranaenses. "Desde 2023 já foram selecionadas mais 7,45 mil moradias em 111 novos empreendimentos em 68 municípios. Ainda temos mais 153 moradias em dois empreendimentos que foram retomadas em duas cidades e outras 421 unidades já foram entregues a partir de 2023", apontou.