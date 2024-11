Assembleia debate com governo e sociedade maior orçamento da história do Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) promoveu, nesta terça-feira (19), uma audiência pública para discutir o orçamento do Estado para 2025, que soma R$ 78,7 bilhões, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. O evento, parte do Programa Orçamento da Gente, permitiu à sociedade paranaense apresentar suas prioridades para a aplicação de recursos, com foco na participação popular no processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A iniciativa, realizada pela Comissão de Orçamento da ALEP, oferece uma plataforma para que cidadãos, organizações civis, sindicatos e conselhos participativos possam encaminhar sugestões que podem ser incorporadas ao orçamento estadual. O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), presidente da Comissão de Orçamento, ressaltou a importância de uma discussão aberta, com a contribuição de diversas entidades e da população em geral.

O relator da LOA, deputado Evandro Araújo (PSD), também destacou a necessidade de um debate amplo sobre as prioridades do orçamento, enfatizando que, além das contribuições dos parlamentares, a participação da sociedade civil é fundamental para que as políticas públicas atendam as reais necessidades da população.

O evento contou com a presença do secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, que detalhou as projeções de receita para 2025, estimadas em R$ 105,3 bilhões, com R$ 78,7 bilhões disponíveis para a administração pública estadual após deduzidas as transferências para os municípios. Ortigara explicou que o aumento das receitas será acompanhado por um controle rigoroso das despesas correntes, com foco em investimentos.

Além de representantes do Executivo e do Legislativo, a audiência também teve a participação de entidades e cidadãos. A presidente da APP Sindicato, Walkiria Mazeto, solicitou maior atenção ao funcionalismo público, especialmente em relação à reposição salarial e reestruturação de carreiras. Já o economista Cid Cordeiro, do Fórum Estadual dos Servidores, defendeu a revisão da renúncia fiscal, apontando os impactos dessa política na oferta de serviços públicos e na valorização dos servidores.

O orçamento de 2025 prevê investimentos significativos em áreas como Saúde, Educação e Segurança Pública, com um aumento de 14,7% no total dessas áreas. A Educação, por exemplo, contará com R$ 18,6 bilhões, um aumento de 16,8% em relação ao ano anterior.